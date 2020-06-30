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Haber Giriş: 30.06.2020 - 13:45,Son Güncelleme:

30.06.2020 Günün Canlı Maç Yayınları

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30.06.2020 Günün Canlı Maç Yayınları
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Maçları Misli.com'da CANLI İZLE! Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade... İspanya La Liga, Portekiz Primeira ve Rusya Premier Liga başta olmak üzere cuma gününden başlayarak hafta sonları da Güney Kore K-1 Lig ile keyfine keyif kat, her gün onlarca Masa Tenisi maçı da CANLI YAYINLA Misli.com'da! İşte günün maçları...

Bu bir ilandır

İşte günün CANLI YAYIN listesi...

17:00 LP Gribkov, Alexander - Yanshaev, Alexey
17:00 LP Homutov, Serguei - Poletaev, Igor
17:00 LP Pandur, Ivan - Kuzmin, Sergey
17:30 LP Skotnikov, Sergey Yurevic - Nikiforov, Oleg
17:30 LP Matveev, Igor - Arutiunyan, Artem
17:30 LP Zhulyabin, Vladimir - Novikov, Ilya
18:00 RSP Lokomotiv Moskova - Krylia Sovetov
19:00 PO1 Famalicao - Portimonense
20:30 RSP CSKA Moskova - Spartak Moskova
20:30 İS1 Mallorca - Celta Vigo
21:15 PO1 Vitoria Guimaraes - Vitoria Setubal
22:00 İS1 Leganes - Sevilla
23:00 İS1 Barcelona - Atletico Madrid
23:30 PO1 Rio Ave - Braga

Son 3 maçta 4 puan bırakıp Real Madrid'e liderliği kaptıran Barcelona, Atletico Madrid'i konuk edecek...

Milli futbolcumuz Okay Yokuşlu'nun takımı Celta Vigo, Mallorca deplasmanında...

İlk 3'teki yerini korumak isteyen Sevilla, düşme hattındaki Leganes ile karşılaşacak...

İspanya La Liga CANLI İZLE keyfiyle Misli.com'da!

Atletico Madrid karşısında Barcelonanın tek hedefi 3 puan Galibiyetlerine iddaada...
Atletico Madrid karşısında Barcelona'nın tek hedefi 3 puan! Galibiyetlerine iddaa'da...
La Ligada günün en kritik maçlarından biri Leganes, Sevilla karşısında da kazanamazsa...
La Liga'da günün en kritik maçlarından biri! Leganes, Sevilla karşısında da kazanamazsa...

Benfica üst üste kayıplar yaşadı, Porto liderlikteki farkı açıyor! Bu amansız yarış da Misli.com'da...

Bu akşam Portekiz Primeira'da Braga, Rio Ave'ye konuk olacak. Famalicao ise Portimonense'yi ağırlayacak...

Cuma, cumartesi ve pazar günleri Güney Kore K-1 Lig maçlarıyla da keyfine keyif kat!

Bitmedi, futbol maçlarının yanında Masa Tenisi de CANLI YAYINLA Misli.com'da!

30.06.2020 Günün Canlı Maç Yayınları

Her gün Rusya'dan onlarca "Liga Pro - Masa Tenisi" karşılaşmasını da CANLI, KESİNTİSİZ bir şekilde Misli.com'da izleyebilirsin... 

Yine bitmedi, CANLI YAYIN keyfine CANLI İDDAA da katıp kazancına kazanç katabilirsin!

Unutma, haftalık net CANLI İDDAA kaybına %10'a varan iade Misli.com'da! Hemen buradan katıl...

30.06.2020 Günün Canlı Maç Yayınları

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