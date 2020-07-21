24 Erzincanspor 4-2 Artvin Hopaspor
TFF 3. Lig play-off yarı final maçında Anagold 24 Erzincanspor, Artvin Hopaspor'u 4-2 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
Antalya'da oynanan maçta 24 Erzincanspor'un gollerini 56, 58 ve 81.(penaltı) dakikalarda Kerem Aktürkoğlu ve 86. dakikada Hüseyin Erol atarken Artvin Hopaspor'un sayılarını 60. dakikada Hüseyin Erol(kendi kalesine) ve 90. dakikada Tunahan Ergül kaydetti.
Bu sonucun ardından 24 Erzincanspor TFF 3. Lig play-off finaline yükseldi.
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