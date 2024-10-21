21 yıl sonra evinde 4’te 4 yapan Beşiktaş'ın hocası van Bronckhorst: Maçı kazanmak rekordan önemli

Haberin Devamı

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni Van Bronckhorst, takımının TÜMOSAN Konyaspor karşısında oynadığı futboldan memnun olduğunu ifade ederken, “Daha farklı skorla kazanabilirdik” dedi. Cumhuriyet Bayramı Haftası nedeniyle statta özel bir atmosferin yaşandığını belirten Hollandalı çalıştırıcı, “Kazandığımız için mutluyum. 2 gol attık, daha fazla atabilirdik. Özel bir atmosferde oynadık. Kırmızı formayla çıktık, stadyum kıpkırmızıydı. Herkesin Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum. Taraftarlarımızı bu önemli günde mutlu ettik” diye konuştu.

RASHİCA LYON MAÇINDA YOK, DERBİDE BELKİ

Van Bronckhorst, “Toshack’tan sonra ligde Beşiktaş’ın başında çıktığı ilk dört iç saha maçını kazanan ilk teknik direktör oldunuz” hatırlatması üzerine, “Rekorlar güzel ama benim düşündüğüm şey takımımı hazırlamak ve galibiyetler. Yaptığım ve yapacağım şey bu. Rekorlar için çalışmıyoruz tabii ki. Ben takımımı zaferler için hazırlıyorum” ifadelerini kullandı. Beşiktaş Teknik Direktörü, sakat olan Rashica’nın hafta içindeki Lyon maçında da oynamayacağını ancak Galatasaray derbisine yetişme şansının bulunduğunu sözlerine ekledi,