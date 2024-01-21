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2024 Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda Muhammed Bozdağ'dan tarihi başarı!

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#2024 Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda#Muhammed Bozdağ#Madalya
2024 Kış Gençlik Olimpiyat Oyunlarında Muhammed Bozdağdan tarihi başarı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2024 10:04

Milli sporcu Muhammed Bozdağ, 2024 Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda kısa kulvar sürat pateni 1000 metrede gümüş madalya kazanarak oyunlar tarihinde Türkiye'nin ilk madalyasını kazandı.

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Güney Kore'nin Gangwon şehrinde düzenlenen 2024 Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda ülkemiz adına tarihi bir başarı kazanıldı.

Milli sporcu Muhammed Bozdağ, kısa kulvar sürat pateni 1000 metrede gümüş madalya kazandı ve oyunlar tarihinde Türkiye'ye ilk madalyayı getirdi.

BAKAN BAK'TAN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Muhammed Bozdağ'ın tarihi başarısını tebrik etti.

"Güne tarihi bir başarıyla başlıyoruz! Gangwon 2024 Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları’nda kısa kulvar sürat pateni 1000m finalinde ikinci olarak oyunlar tarihindeki ilk madalyamızı kazandıran Muhammed Bozdağ’ı kutluyorum. Türkiye her branşta adından söz ettirmeye devam edecek!"

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#2024 Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda#Muhammed Bozdağ#Madalya

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