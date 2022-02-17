2022 Yağlı Güreş Forumu Antalya'da gerçekleştirildi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Anaokulunu vurdular Ukrayna şokta... İlk görüntüler geldiAnaokulunu vurdular! Ukrayna şokta... İlk görüntüler geldi#Rusya
16 yaşındaki Sıla Şentürk vahşice öldürüldü... Kan donduran ayrıntılar16 yaşındaki Sıla Şentürk vahşice öldürüldü... Kan donduran ayrıntılar#Sıla
Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’#Gayrimenkul
Erdoğanın talimatının ardından... AK Partili belediyelerden suda KDV indirimiErdoğan'ın talimatının ardından... AK Partili belediyelerden suda KDV indirimi#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğandan belediye başkanlarına su tarifelerinde indirim çağrısıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan belediye başkanlarına su tarifelerinde indirim çağrısı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
İtiraf ettiler... Ateş hattındayız Dünya şaşkına döndüİtiraf ettiler... 'Ateş hattındayız' Dünya şaşkına döndü! #Hong Kong
Dünyayı tedirgin eden açıklama: Her an savaş patlak verebilirDünyayı tedirgin eden açıklama: Her an savaş patlak verebilir#RUSYA
Çanakkale Boğazı’nda korkutan görüntü Müsilaj geri döndüÇanakkale Boğazı’nda korkutan görüntü! Müsilaj geri döndü#Çanakkale Boğazı
16 yaşındaki Sılanın öldürülmesi... Bakan Soyludan açıklama16 yaşındaki Sıla'nın öldürülmesi... Bakan Soylu'dan açıklama#İçişleri Bakanı
Son dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladıSon dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı#Merkez Bankası
Uğur Şahinden flaş varyant açıklamasıUğur Şahin'den flaş varyant açıklaması#Koronavirüs
Yüz binlerce dolar söz konusu... Bunlara dikkat Hem paranızdan hem de kalbinizden olmayınYüz binlerce dolar söz konusu... Bunlara dikkat! Hem paranızdan hem de kalbinizden olmayın#Flört Uygulaması
Son dakika... Enerji Bakanından çarpıcı sözler: Hem tarih hem oran verdi...Son dakika... Enerji Bakanı'ndan çarpıcı sözler: Hem tarih hem oran verdi...#Fatih Dönmez
Zor günler geçiren Kraliçe 2nci Elizabethin son hali: Gördüğünüz gibi, hareket edemiyorumZor günler geçiren Kraliçe 2'nci Elizabeth'in son hali: Gördüğünüz gibi, hareket edemiyorum!#Kraliçe Elizabeth
17 ülke oldu Covid-19 kısıtlamaları kalkıyor... Bu dalgadan en çok etkilenecek grup...17 ülke oldu! Covid-19 kısıtlamaları kalkıyor... 'Bu dalgadan en çok etkilenecek grup...'#Koronavirüs
HABERLERSpor Arena Haberleri Diğer Haberleri

2022 Yağlı Güreş Forumu Antalya'da gerçekleştirildi

#Yağlı Güreş#Yağlı Güreş Forumu#Şeref Eroğlu
2022 Yağlı Güreş Forumu Antalyada gerçekleştirildi

Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği ve Türkiye Güreş Federasyonu tarafından organize edilen 2022 Yağlı Güreş Forumu, büyük bir katılımla gerçekleştirildi.

Haberin Devamı

Antalya'da yapılan foruma; Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanı Yücel Yılmaz, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu ve birlik üyesi belediye başkanları katıldı.

Forumda Alanya'yı, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ile Belediye Meclis Üyeleri Fevzi Alaattinoğlu, Mehmet Babaoğlu ve Hacı Mevlüt Zavlak temsil etti.

ŞEREF EROĞLU: HEDEF YAĞLI GÜREŞİ İLERİYE TAŞIMAK

Çok sayıda güreşçi, güreş ağası ve sporseverin de katıldığı forumda konuşan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, "2020-2021 yılının istedikleri gibi geçmediğini belirterek, Ben 2022'den umutluyum. Öncelikle bu hastalıktan tamamen kurtulmayı diliyoruz. Mayıs ayında yapılacak yağlı güreşlerimiz öncesinde federasyon ve Spor Bakanlığı olarak tedbirlerimizi alacağız" dedi.

2022 yılının ilk toplantısını gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Eroğlu, şunları söyledi:

"Yağlı güreş ailesi olarak yan yana geldik, burada yağlı güreş düzenleyen Birlik Başkanımız Yücel Yılmaz ile Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Denizli Belediye Başkanı Osman Zolan, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve çok sayıda ilçe belediye başkanlarımızla yan yana geldik. Yağlı güreşin 2021 yılı değerlendirmesi, 2022 yılında da yapacaklarımız ile ilgili görüşmeler yaptık. Yağlı güreşi daha da ileriye taşımak, marka değerini yükseltmek, daha fazla insana ulaşması için neler yapabileceğimizi konuştuk. Yeni yılın ilk toplantısı güreş ailemiz adına çok faydalı geçti. Talep ve istekleri not ettik, hepsini tek tek inceleyeceğiz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Antalya Valimiz Ersin Yazıcıya da ayrıca, ata sporumuza verdiği değer için teşekkür ediyorum."

Haberin Devamı

2022 Yağlı Güreş Forumu Antalyada gerçekleştirildi


YÜCEL YILMAZ: BU DEĞER ONURLANDIRILMALI

Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği ve Balıkesir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Biz yağlı güreşi seviyoruz ve önemsiyoruz. Forumlarda, panellerde ve çalıştaylarda özellikle; ocak-şubat-mart aylarında güreşe dair ne varsa konuşuluyor. İnsanlar bir önceki seneyi değerlendiriyor, seneye yapılacak işleri değerlendiriyorlar" diye konuştu.

ERSİN YAZICI: TÜRK MİLLETİNİN EN ÖNEMLİ GÖSTERGELERİNDEN OLAN GÜREŞ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ

Güreşi Türk milletinin değeri olarak görüyorum diyen Antalya Valisi Ersin Yazıcı, "Bu değerin yüceltilmesi, onurlandırılması ve taçlandırılması gerekiyor. Bunun için de çalışmamız gerekiyor. Yağlı güreşe belediyelerimizin sahip çıkmaması halinde bizim çalışma yürütme şansımız pek yok. Antalya'da bu iş güzel yürüyor. Balıkesir, Denizli, Samsun, Edirne... Hepsinde çoğalmaya başladı, çok mutluyum. Türk milletinin en önemli göstergelerinden olan güreş bizim için önemli" dedi.

MUHİTTİN BÖCEK: YAPILAMAZ DENİLEN NOKTADA GÜREŞ!

Pandemi sürecinde güreş müsabakalarının yapılamadığına dikkat çeken Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Bu yıl şükürler olsun, birliğimizin ve federasyonumuzun katkısı ile belediye başkanlarımız ve tüm kurum ve kuruluşlar olarak gereğini yapacağız. Ben bütün güreşçilerimize başarılar diliyorum" dedi.

MUSTAFA KÖLEOĞLU: YAPILAMAZ DENİLEN NOKTADA KUMLUCA’DA MEŞALEYİ YAKTIK

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, yağlı güreşe sahip çıkan bir bölge olduklarını ifade ederek, şunları söyledi:

Haberin Devamı

"Kumluca bu konuda çok önemli bir konumdadır. İmkansız denilen, güreşler yapılamaz denilen bir zamanda birliğimiz ile hareket ederek, yapılamaz denilen noktada Kumluca’da meşaleyi yaktık."

HALİL ÖZTÜRK: GÜREŞE HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, yaptığı açıklamada, "Elmalı halkı olarak güreşe her zaman destek verdik ve vermeye de devam ediyoruz. İnşallah bu sene 670'incisini düzenleyeceğiz. Güreşe hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

ADEM MURAT YÜCEL: FESTİVAL HAVASINDA GEÇECEK

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ise "Belediye olarak 2005'ten beri yaptığımız ata sporumuza sadece pandemi zamanında ara verdik. Bu sene Allah izin verirse 17 Temmuz'da aynı mekanda güreşlerimiz olacak, bir hafta gibi uzun süreli festival havasında geçecek" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yağlı Güreş#Yağlı Güreş Forumu#Şeref Eroğlu

BAKMADAN GEÇME!

Geri gelir mi Pusuda bekleyen tehlike Delta Kendini yer altına attı...

Geri gelir mi? Pusuda bekleyen tehlike Delta! 'Kendini yer altına attı...'

#Koronavirüs
Hızlı antijen testi uyarısı Evlerde uygulanan bu testlerle ilgili en büyük risk...

Hızlı antijen testi uyarısı! 'Evlerde uygulanan bu testlerle ilgili en büyük risk...'

#Koronavirüs
Yeni başlayanlar için metaverse ve emlâk piyasası Egede zeytinlik almak gibi ama bilmeden girmek de kumar olur

Yeni başlayanlar için metaverse ve emlâk piyasası! Ege'de zeytinlik almak gibi ama bilmeden girmek de kumar olur

#Metaverse

BAKMADAN GEÇME!

Geri gelir mi Pusuda bekleyen tehlike Delta Kendini yer altına attı...

Geri gelir mi? Pusuda bekleyen tehlike Delta! 'Kendini yer altına attı...'

#Koronavirüs
Hızlı antijen testi uyarısı Evlerde uygulanan bu testlerle ilgili en büyük risk...

Hızlı antijen testi uyarısı! 'Evlerde uygulanan bu testlerle ilgili en büyük risk...'

#Koronavirüs
Yeni başlayanlar için metaverse ve emlâk piyasası Egede zeytinlik almak gibi ama bilmeden girmek de kumar olur

Yeni başlayanlar için metaverse ve emlâk piyasası! Ege'de zeytinlik almak gibi ama bilmeden girmek de kumar olur

#Metaverse