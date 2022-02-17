2022 Yağlı Güreş Forumu Antalya'da gerçekleştirildi

Haberin Devamı

Antalya'da yapılan foruma; Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanı Yücel Yılmaz, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu ve birlik üyesi belediye başkanları katıldı.

Forumda Alanya'yı, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ile Belediye Meclis Üyeleri Fevzi Alaattinoğlu, Mehmet Babaoğlu ve Hacı Mevlüt Zavlak temsil etti.



ŞEREF EROĞLU: HEDEF YAĞLI GÜREŞİ İLERİYE TAŞIMAK



Çok sayıda güreşçi, güreş ağası ve sporseverin de katıldığı forumda konuşan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, "2020-2021 yılının istedikleri gibi geçmediğini belirterek, Ben 2022'den umutluyum. Öncelikle bu hastalıktan tamamen kurtulmayı diliyoruz. Mayıs ayında yapılacak yağlı güreşlerimiz öncesinde federasyon ve Spor Bakanlığı olarak tedbirlerimizi alacağız" dedi.



2022 yılının ilk toplantısını gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Eroğlu, şunları söyledi:



"Yağlı güreş ailesi olarak yan yana geldik, burada yağlı güreş düzenleyen Birlik Başkanımız Yücel Yılmaz ile Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Denizli Belediye Başkanı Osman Zolan, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve çok sayıda ilçe belediye başkanlarımızla yan yana geldik. Yağlı güreşin 2021 yılı değerlendirmesi, 2022 yılında da yapacaklarımız ile ilgili görüşmeler yaptık. Yağlı güreşi daha da ileriye taşımak, marka değerini yükseltmek, daha fazla insana ulaşması için neler yapabileceğimizi konuştuk. Yeni yılın ilk toplantısı güreş ailemiz adına çok faydalı geçti. Talep ve istekleri not ettik, hepsini tek tek inceleyeceğiz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Antalya Valimiz Ersin Yazıcıya da ayrıca, ata sporumuza verdiği değer için teşekkür ediyorum."

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği ve Balıkesir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Biz yağlı güreşi seviyoruz ve önemsiyoruz. Forumlarda, panellerde ve çalıştaylarda özellikle; ocak-şubat-mart aylarında güreşe dair ne varsa konuşuluyor. İnsanlar bir önceki seneyi değerlendiriyor, seneye yapılacak işleri değerlendiriyorlar" diye konuştu.Güreşi Türk milletinin değeri olarak görüyorum diyen Antalya Valisi Ersin Yazıcı, "Bu değerin yüceltilmesi, onurlandırılması ve taçlandırılması gerekiyor. Bunun için de çalışmamız gerekiyor. Yağlı güreşe belediyelerimizin sahip çıkmaması halinde bizim çalışma yürütme şansımız pek yok. Antalya'da bu iş güzel yürüyor. Balıkesir, Denizli, Samsun, Edirne... Hepsinde çoğalmaya başladı, çok mutluyum. Türk milletinin en önemli göstergelerinden olan güreş bizim için önemli" dedi.Pandemi sürecinde güreş müsabakalarının yapılamadığına dikkat çeken Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Bu yıl şükürler olsun, birliğimizin ve federasyonumuzun katkısı ile belediye başkanlarımız ve tüm kurum ve kuruluşlar olarak gereğini yapacağız. Ben bütün güreşçilerimize başarılar diliyorum" dedi.Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, yağlı güreşe sahip çıkan bir bölge olduklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Kumluca bu konuda çok önemli bir konumdadır. İmkansız denilen, güreşler yapılamaz denilen bir zamanda birliğimiz ile hareket ederek, yapılamaz denilen noktada Kumluca’da meşaleyi yaktık."



HALİL ÖZTÜRK: GÜREŞE HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ



Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, yaptığı açıklamada, "Elmalı halkı olarak güreşe her zaman destek verdik ve vermeye de devam ediyoruz. İnşallah bu sene 670'incisini düzenleyeceğiz. Güreşe hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.



ADEM MURAT YÜCEL: FESTİVAL HAVASINDA GEÇECEK



Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ise "Belediye olarak 2005'ten beri yaptığımız ata sporumuza sadece pandemi zamanında ara verdik. Bu sene Allah izin verirse 17 Temmuz'da aynı mekanda güreşlerimiz olacak, bir hafta gibi uzun süreli festival havasında geçecek" dedi.