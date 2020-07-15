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Futbol
AA
Haber Giriş: 15.07.2020 - 16:23,Son Güncelleme:

2022 FIFA Dünya Kupası'nın final stadyumu açıklandı! Lusail...

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2022 FIFA Dünya Kupası'nın final stadyumu açıklandı! Lusail...
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Katar'ın 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde ev sahipliği yapacağı 2022 FIFA Dünya Kupası finali 80 bin kapasiteli Lusail Stadı'nda oynanacak.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, 2022 Dünya Kupası 21 Kasım'da 60 bin kapasiteli Al Bayt Stadı'nda Katar'ın maçıyla başlayacak.

Grup aşamasında günde 4 karşılaşmanın yapılacağı turnuvanın finali 18 Aralık'ta 80 bin kapasiteli Lusail Stadı'nda gerçekleştirilecek.

 

2022 FIFA Dünya Kupasının final stadyumu açıklandı Lusail...

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