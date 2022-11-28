2022 DÜNYA KUPASI MAÇLARI... Portekiz-Uruguay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Portekiz ile Uruguay, Dünya Kupası'nda ikinci kez karşılaşıyor.

Maçta ikinci devre oynanıyor

Portekiz 0-0 Uruguay

Gözden Kaçmasın Portekiz-Uruguay maçından en özel fotoğraflar Haberi görüntüle

İki takım, 2018'de Rusya'da düzenlenen şampiyonanın son 16'turunda karşı karşıya gelmiş, Uruguay, Edinson Cavani'nin golleriyle 2-1 kazanarak çeyrek finale çıkmıştı. Tüm gözler şimdi ise bu akşamki maçta. İşte, Portekiz-Uruguay maçı hakkında tüm bilgiler...

Portekiz-Uruguay maçını İranlı hakem Alireza Faghani yönetiyor. Müsabaka, bu akşam saat 22.00'de başladı ve TRT 1'den naklen yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Portekiz: Costa, Cancelo, Dias, Pepe, Mendes, Neves, Carvalho, Silva, Bruno Fernandes, Felix, Ronaldo

Uruguay: Rochet, Coates, Godin, Gimenez, Varela, Bentancur, Vecino, Olivera, Valverde, Cavani, Nunez

PORTEKİZ TURNUVAYA İYİ BAŞLADI

Cristiano Ronaldo'nun tarihe geçen golü, Bruno Fernandes'in 2 asistiyle Gana engelini 3-2 aşan Portekiz, Katar'daki Dünya Kupası'na 3 puanla başlamıştı.

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PORTEKİZ'İN KADROSU

Gana karşısında Ruben Dias'ın stoper partneri olarak izlediğimiz Danilo Pereira antrenmanda sakatlandı ve grup aşamasını büyük ihtimalle kapattı. Dias'ın yanında bu kez 39'luk Pepe olacak.

Orta alanda da küçük bir değişiklik yapılacak...

Oyuna girdikten sonra hücuma hareket getiren Rafael Leao'yu bu kez ilk 11'de görebiliriz.

Bu gerçekleşirse Otavio yedekte bekler; Bruno Fernandes'i Bernardo Silva ve Ruben Neves ile birlikte orta saha denkleminde izleriz.

Tabii ki Cristiano Ronaldo hücumun en ilerisinde forma giymeye devam edecek. Leao ve Joao Felix en büyük yardımcıları olacak.

URUGUAY'DAN GOLSÜZ BAŞLANGIÇ

Güney Kore ile golsüz berabere kalıp turnuvadaki serüvenine başlayan Uruguay'da ise, TD Diego Alonso'nun Fernando Muslera ve Edinson Cavani gibi önemli profilleri yedek bırakması şaşırtmıştı.

Güney Amerika'dan gelen haberlere bakılırsa Alonso, Portekiz karşısında da tercihlerine sadık kalmaya devam edecek.

Alonso; "Portekiz'in iyi bir kadrosu var ancak bizim de çok iyi silahlarımız var..." dedi.

Kalede yine Sergio Rochet olacak. Stoperde "Godin & Gimenez" ortaklığı muhafaza edilecek.

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Orta alandaki denkleme Nicolas de la Cruz ya da Galatasaraylı Lucas Torreira eklenir mi diye beklerken, "Valverde, Bentancur & Vecino" üçlüsü ile oynamayı sürdürmeleri bekleniyor.

Hücum merkezinde Luis Suarez forma giyecek; Darwin Nunez kanattan destek verecek.