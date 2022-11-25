Canlı Anlatım: Katar Senegal (Alanyasporlu Diedhiou'dan gol)

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2022 FIFA Dünya Kupası'nda ikinci hafta maçında Katar ile Senegal kozlarını paylaşıyor.
CANLI ANLATIM
İkinci yarı oynanıyor
Katar: 0
Senegal: 2
Goller: 41' Dia, 48' Diedhiou
*Senegal'in 2. golünü atan Famara Diedhiou, Süper Lig'de Alanyaspor forması giyiyor.
İLK 11'LER
Katar: Barsham, Miguel, Hassan, Ahmed, Khoukhi, Mohamed, Alhaydos, Boudiaf, Madibo, Afif, Ali.
Senegal: Edouard Mendy, Koulibaly, Diallo, Jakobs, Sabaly, Nampalys Mendy, Gueye, Diatta, Sarr, Dia, Diedhiou.
25 Kasım Cuma günü oynanacak Katar-Senegal maçı, saat 16.00'da başladı ve TRT 1 ekranlarından canlı izleniyor.
Karşılaşmada İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz düdük çalıyor.
Turnuvanın ev sahibi Katar ile son Afrika şampiyonu Senegal'in karşı karşıya geleceği müsabaka Al Thumama Stadı'nda oynanacak.