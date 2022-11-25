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Canlı Anlatım: Katar Senegal (Alanyasporlu Diedhiou'dan gol)

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#Katar-Senegal Maçı#Katar-Senegal Maçı Ne Zaman#Katar
Canlı Anlatım: Katar Senegal (Alanyasporlu Diedhioudan gol)
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2022 15:17

2022 FIFA Dünya Kupası'nda ev sahibi Katar, A Grubu'ndaki ikinci maçında bugün Senegal ile karşı karşıya geliyor.

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2022 FIFA Dünya Kupası'nda ikinci hafta maçında Katar ile Senegal kozlarını paylaşıyor.

CANLI ANLATIM

İkinci yarı oynanıyor

Katar: 0

Senegal: 2

Goller: 41' Dia, 48' Diedhiou

*Senegal'in 2. golünü atan Famara Diedhiou, Süper Lig'de Alanyaspor forması giyiyor.

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İLK 11'LER

Katar: Barsham, Miguel, Hassan, Ahmed, Khoukhi, Mohamed, Alhaydos, Boudiaf, Madibo, Afif, Ali.

Senegal: Edouard Mendy, Koulibaly, Diallo, Jakobs, Sabaly, Nampalys Mendy, Gueye, Diatta, Sarr, Dia, Diedhiou.

25 Kasım Cuma günü oynanacak Katar-Senegal maçı, saat 16.00'da başladı ve TRT 1 ekranlarından canlı izleniyor.

Karşılaşmada İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz düdük çalıyor.

Turnuvanın ev sahibi Katar ile son Afrika şampiyonu Senegal'in karşı karşıya geleceği müsabaka Al Thumama Stadı'nda oynanacak.

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#Katar-Senegal Maçı#Katar-Senegal Maçı Ne Zaman#Katar

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