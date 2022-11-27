Canlı Anlatım: İspanya-Almanya maçı

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2022 Dünya Kupası'nda İspanya ile Almanya kozlarını paylaşıyor.

İlk yarı oynanıyor

İspanya: 0

Almanya: 0

Goller

Al Bayt Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 22.00'de başladı. Mücadeleyi Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetiyor.

Bu heyecan dolu müsabaka, TRT1 ve TRT 4K'dan canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

İspanya: Unai Simon, Carvajal, Rodri, Laporte, Alba, Busquets, Gavi, Pedri, Torres, Olmo, Asensio

Almanya: Neuer, Süle, Kehrer, Rüdiger, Raum, Kimmich, İlkay Gündoğan, Goretzka, Gnabry, Musiala, Müller

MAÇ ÖNCESİ İSPANYA'NIN DURUMU

Katar'da oynanan Dünya Kupası'nın ilk grup maçlarında en flaş skora, 7-0'lık Kosta Rika galibiyetiyle İspanya imza attı.

Ferran Torres 2 golle oynadı; Gavi, turnuva tarihinin en genç gol atan 3. ismi oldu.

Dani Olmo hem tabela hem de Alvaro Morata'ya asist yaptı... Morata aynı zamanda Gavi'nin tarihe geçen golünde pası veren isimdi.

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TD Luis Enrique, Aymeric Laporte'nin stoper partneri olarak Pau Torres ya da Eric Garcia'yı kullanmadı; Rodri'yi o bölgeye çekti.

Yerel kaynaklar sağ bekte "Cesar Azpilicute - Dani Carvajal" değişikliği dışında aynı 11'in sahada olacağını yazıyor.

PANZERLERDE SON DURUM NE?

Almanya ise Arjantin ile birlikte (Suudi Arabistan yenilgisi) ilk maçların hayal kırıklığı yaratan iki takımından biriydi.

İlk 65-70 dakika çok üstün oynadıkları, skor olarak 1-0 önde olsalar da oyun olarak fersah fersah üstün oldukları Japonya'ya 2-1 kaybedip tarihe geçtiler.

Japonlar topla sadece %26 oynadı ve Almanya 26 maç sonra kaybetti.

İspanya karşısında sağ bekte Niklas Süle yerine Thilo Kehrer, hücum merkezinde Kai Havertz yerine Niclas Füllkrug izleyebiliriz.

18 top kaybı yapan, girdiği 17 ikili mücadelenin sadece 4'ünü kazanabilen Jamal Musiala da TD Hans Flick'ten kesik yiyebilir.

Leroy Sane son antrenmanda takımla çalıştı; bir son dakika sürprizi görebiliriz.