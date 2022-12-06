2022 Dünya Kupası | Fas, favori İspanya'yı eledi!

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2022 Dünya Kupası son 16 turu mücadelesinde Fas ile İspanya karşı karşıya geldi.

Education City Stadı'nda oynanan karşılaşmanın normal süresi golsüz eşitlikle geçilirken 15'er dakikalık uzatma bölümüne geçildi.

Uzatma bölümünde her iki takım da pozisyon bulurken skor değişmedi ve tur atlayan takımı seri penaltı atışları belirledi.

Fas kalecisi Bono’nun 2 penaltı kurtardığı seri penaltı atışlarında Afrika temsilcisi 3-0’lık üstünlük sağlayarak çeyrek final biletini aldı.

FAS BU ETABA NASIL GELDİ?

Fas, Hırvatistan'la golsüz berabere kalarak Katar'daki serüvenine başlamıştı. Sonrasında Belçika ve Kanada'yı yenip F Grubu'nu 7 puanla lider bitirerek Son 16 vizesi aldı.

İSPANYA'NIN GRUP ETABI SERÜVENİ

Kosta Rika'yı 7-0 yenen, Almanya ile 83'te yediği gol sonrası 1-1 berabere kalan İspanya; grubun son maçında, Japonya karşısında sahada sergiledikleri duruşa bakılırsa Brezilya ile Arjantin'le ilerleyen turlarda eşleşmemek için Son 16 turunda Fas'ı tercih etti.

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İLK 11'LER

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FAS: Bounou, Mazraoui, Aguerd, Saiss, Hakimi, Amrabat, Amallah, Ounahi, Boufal, Ziyech, En-Nesyri.

İSPANYA: Simon, Llorente, Rodri, Laporte, Alba, Gavi, Busquets, Pedri, Ferran, Asensio, Olmo.