2022 Dünya Kupası | Japonya 1-3 Hırvatistan (Livakovic, Hırvatistan'ı çeyrek finale taşıdı)

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Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda son 16 turu mücadelesinde Hırvatistan ile grup aşamasında sergilediği performansla dikkati çeken Japonya karşılaştı.

Müsabakanın 90 dakikalık normal süresi 1-1 eşitlikle sona erdi. Mücadelede Japonya'nın golünü 43. dakikada Maeda kaydederken Hırvatistan'ın eşitlik golü ise 56'da Perisic'ten geldi.

Normal ve uzatma süreleri 1-1 eşitlikle sona eren maçta Japonya'yı penaltılarla 3-1 mağlup eden Hırvatistan adını çeyrek finale yazdırdı.

Hırvatistan'da kaleci Livakovic, 3 penaltı kurtarışına imza atarak takımının tur atlamasında büyük pay sahibi oldu.

Gözden Kaçmasın Japonya - Hırvatistan maçından öne çıkan fotoğraflar Haberi görüntüle

PERİSİC, MANDZUKİC’İ YAKALADI

Japonya’ya karşı attığı golle takımına eşitliği getiren Ivan Perisic, Hırvatistan Milli Takımı formasıyla 33 gole ulaşarak, 45 gollü Davor Suker’in ardından en golcü 2. isim olan Mario Mandzukic’i yakaladı. 33 yaşındaki oyuncu, 2014 yılından bu yana 3 Dünya Kupası ve 2 Avrupa Şampiyonası’nda da gol atma başarısı gösterdi.

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SON 16'YA NASIL GELDİLER

JAPONYA

Almanya ve İspanya'yı 1-0 geriden gelip 2-1 yenen Japonya, Kosta Rika'ya ise 1-0 yenilmişti. E Grubu'nu 6 puanla, İspanya'nın önünde lider bitirip Son 16 vizesi aldılar. Almanya kupa dışında kaldı.

HIRVATİSTAN

Fas ve Belçika'yla golsüz berabere kalıp Kanada'yı 4-1 yenerek 5 puan toplayan Hırvatistan, Fas'ın arkasında kalmış ve F Grubu'nda ikinci olarak adını Son 16 turuna yazdırmıştı.

İLK 11'LER



Japonya: Gonda, Taniguchi, Tomiyasu, Yoshida, Nagatomo, Morita, Endo, Ito, Kamada, Doan, Maeda.

Hırvatistan: Livakovic, Juranovic, Lovren, Gvardiol, Barisic, Brozovic, Kovacic, Modric, Petkovic, Perisic, Kramaric.