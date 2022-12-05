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2022 Dünya Kupası | Japonya 1-3 Hırvatistan (Livakovic, Hırvatistan'ı çeyrek finale taşıdı)

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#Japonya#Hırvatistan#Dünya Kupası
2022 Dünya Kupası | Japonya 1-3 Hırvatistan (Livakovic, Hırvatistanı çeyrek finale taşıdı)
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2022 17:06

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda normal ve uzatma süreleri 1-1 eşitlikle sona eren maçta Japonya'yı penaltılarla 3-1 mağlup eden Hırvatistan adını çeyrek finale yazdırdı.

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Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda son 16 turu mücadelesinde Hırvatistan ile grup aşamasında sergilediği performansla dikkati çeken Japonya karşılaştı. 

Müsabakanın 90 dakikalık normal süresi 1-1 eşitlikle sona erdi. Mücadelede Japonya'nın golünü 43. dakikada Maeda kaydederken Hırvatistan'ın eşitlik golü ise 56'da Perisic'ten geldi. 

Normal ve uzatma süreleri 1-1 eşitlikle sona eren maçta Japonya'yı penaltılarla 3-1 mağlup eden Hırvatistan adını çeyrek finale yazdırdı.

Hırvatistan'da kaleci Livakovic, 3 penaltı kurtarışına imza atarak takımının tur atlamasında büyük pay sahibi oldu.

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PERİSİC, MANDZUKİC’İ YAKALADI

Japonya’ya karşı attığı golle takımına eşitliği getiren Ivan Perisic, Hırvatistan Milli Takımı formasıyla 33 gole ulaşarak, 45 gollü Davor Suker’in ardından en golcü 2. isim olan Mario Mandzukic’i yakaladı. 33 yaşındaki oyuncu, 2014 yılından bu yana 3 Dünya Kupası ve 2 Avrupa Şampiyonası’nda da gol atma başarısı gösterdi.

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SON 16'YA NASIL GELDİLER

JAPONYA

Almanya ve İspanya'yı 1-0 geriden gelip 2-1 yenen Japonya, Kosta Rika'ya ise 1-0 yenilmişti. E Grubu'nu 6 puanla, İspanya'nın önünde lider bitirip Son 16 vizesi aldılar. Almanya kupa dışında kaldı.

HIRVATİSTAN

Fas ve Belçika'yla golsüz berabere kalıp Kanada'yı 4-1 yenerek 5 puan toplayan Hırvatistan, Fas'ın arkasında kalmış ve F Grubu'nda ikinci olarak adını Son 16 turuna yazdırmıştı.

İLK 11'LER

Japonya: Gonda, Taniguchi, Tomiyasu, Yoshida, Nagatomo, Morita, Endo, Ito, Kamada, Doan, Maeda.

Hırvatistan: Livakovic, Juranovic, Lovren, Gvardiol, Barisic, Brozovic, Kovacic, Modric, Petkovic, Perisic, Kramaric.

 

 

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#Japonya#Hırvatistan#Dünya Kupası

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