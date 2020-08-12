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Futbol
AA
Haber Giriş: 12.08.2020 - 10:09,Son Güncelleme:

2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri 2021 yılına ertelendi!

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2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri 2021 yılına ertelendi!
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2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri karşılaşmaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle gelecek yıla ertelendi.

FIFA'dan yapılan açıklamada, daha önce ekim ve kasım aylarına ertelenen maçların salgın sebebiyle 2021 yılına alındığı duyuruldu.

Kararın Asya Futbol Konfederasyonu ile ortaklaşa verildiği, müsabakaların oynanacağı tarihlerin daha sonra açıklanacağı belirtildi.

Öte yandan, 2023 Asya Kupası Elemeleri karşılaşmalarının da gelecek sene oynanacağı ifade edildi. 

 

2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri 2021 yılına ertelendi

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