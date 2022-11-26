2022 DÜNYA KUPASI | Canlı: Arjantin - Meksika maçı

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Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin, Meksika ile karşılaşıyor.

Maçta ilk devre sonucu

Arjantin 0-0 Meksika

Meksika, Dünya Kupası tarihinde Arjantin ile oynadığı üç maçı da kaybetti. Turnuva tarihinde bir rakibine karşı maçların tamamını kaybeden ülkeler arasında daha fazla yenilgi alan sadece iki takım bulunuyor: Avusturya & Nijerya.

İLK 11'LER

Arjantin: Emiliano, Montiel, Otamendi, Lisandro, Acuña, De Paul, Guido, Mac Allister, Lionel Messi, Lautaro, Di María.

Meksika: Ochoa, K.Álvarez, Araújo, Moreno, Montes, Gallardo, Guardado, Herrera, Chávez, Lozano, Vega.

Dünya Kupası'nda Avrupa ülkeri haricindeki takımlara karşı 13 maçlık galibiyet serisi Suudi Arabistan'dan aldığı 2-1'lik yenilgiyle son bulan Arjantin, turnuva tarihinde bu şekilde üst üste iki karşılaşma kaybetmedi.

Dünya Kupası'nda oynadığı son altı maçın dördünü kaybeden Arjantin, daha önceki 25 karşılaşmada aldığı mağlubiyet sayısını yakaladı. Son iki maçından yenilgiyle ayrılan Tangocular, daha önce sadece bir kez üst üste üç mağlubiyet aldı.

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2022'deki ilk maçında Suudi Arabistan'a 2-1 mağlup olan Arjantin, Dünya Kupası tarihinde hiçbir turnuvaya üst üste iki yenilgiyle başlamadı.Dünya Kupası'nda çıktığı son üç maçta gol atamayan Meksika, turnuva tarihinde üst üste dört karşılaşmayı boş geçmedi. 2022'deki ilk maçında Polonya ile 0-0 berabere kalan Meksika, 1978'den bu yana hiçbir turnuvanın ilk iki karşılaşmasını galibiyetsiz geçmedi. Suudi Arabistan karşısında 10 kez ofsayt bayrağına yakalanan ve 1966'dan bu yana en yüksek sayısına ulaşan Arjantin, 2018'in tamamında sadece altı kez ofsayta düşmüştü.

Arjantin formasıyla çıktığı son beş maçta da gol atan Lionel Messi, milli takım kariyerinin en uzun serisini tekrarlamak istiyor. Dünya Kupası tarihinde Messi'den daha fazla golü bulunan sadece üç Arjantinli var: Diego Maradona, Guillermo Stabile ve Gabriel Batistuta. Polonya karşısında penaltı kurtaran Guillermo Ochoa, Opta'nın bu alanda detaylı veriye sahip olduğu 1966'dan bu yana bunu başaran ilk Meksikalı oldu. Bir turnuvada seri penaltılar dışında 2+ penaltıda gol izni vermeyen son kaleci Brad Friedel.

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ARJANTİN MEKSİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Arjantin Meksika maçı bu akşam saat 22:00'da başladı. Mücadele TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

ARJANTİN

36 maç aradan sonra yenilgiyle tanışmak, hem de şampiyon olma iddiasıyla geldiğiniz Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan karşısında bu yenilgiyi almak Arjantin'de moralleri biraz bozmuştur.

Suudi Arabistan mücadelesinde devreye 1-0 önde giren Tangocular, ikinci yarıda peş peşe yediği gollerle 2-1 geriye düştü ve skoru bir daha da lehine çeviremedi.

1-0 biten ilk yarıda bir golleri VAR'dan döndü; 2 de golleri ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. VAR'dan dönen golde (maçtan sonra) perspektif hatası yapıldığı anlaşıldı ancak Lionel Messi ve arkadaşları ikinci yarıda bir türlü Mohammed Al Owais'i geçemedi.

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TD Lionel Scaloni; "Suudi Arabistan yenilgisi nedeniyle birkaç oyuncu değişikliği olabilir ancak sistem aynı kalacak..." dedi.

Stoperde Cristian Romero yerine Lisandro Martinez, orta alanda Papu Gomez yerine Enzo Fernandez görebiliriz.

Hücumda Messi'ye Angel Di Maria ve Lautaro Martinez eşlik etmeye devam edecek. Paulo Dybala yedek bekleyecek.

MEKSİKA

Polonya ile golsüz berabere kalarak Katar'daki yolculuğuna başlayan Meksika'da, manşetleri süsleyen isim bir kez daha tecrübeli eldiven Guillermo Ochoa'ydı.

Robert Lewandowski'nin penaltısını kurtaran Ochoa, hücumda verimsiz bir maç geçiren arkadaşlarına 1 puan hediye etmiş oldu.

Arjantinli TD Gerardo Martino; "Nerede doğduğum değil, şu an nerede oturduğum (Meksika TD koltuğu) önemli ve Arjantin karşısında Meksika'nın kazanması için elimden geleni yapacağım..." dedi.

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Messi ile bir dönem Barcelona'da da çalışan Martino, o dönem Katalan deviyle çok büyük başarılar elde edememiş ve 1 sezon sonunda takımı bırakmıştı...

Polonya maçının aksine Henry Martin yerine Raul Jimenez'i ilk 11'de izleyebiliriz. Jimenez'e kanatlardan Alexis Vega ile Hirving Lozano destek verecek.

Andres Guardado'nun da ilk 11'e dönmesi şaşırtmaz... "Chavez, Herrera & Guardado" orta üçlüsü çok muhtemel.