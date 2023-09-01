2022/23 sezonunun en iyisi Erling Haaland!

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Monako'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilen organizasyonda Manchester City'nin yıllardır özlemini çektiği Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun son bulmasında golleriyle büyük katkı veren Erling Haaland 2022-23 sezonunun en iyi futbolcusu seçildi. Daha önce Barcelona ile 2 kez kaldırdığı Şampiyonlar Ligi kupası İngiliz devine de getirmeyi başaran Pep Guardiola ise en iyi teknik direktör ödülünün sahibi oldu.

Wiegman, İngiltere'ye çağ atlattı

Kadınlarda en iyi futbolcu ise bu sezon neredeyse kaldırmadık kupa bırakmayan Aitana Bonmati seçildi. Bonmati, Barcelona formasıyla UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nin yanı sıra İspanya ligini kazanırken İspanya Milli Takımı formasıyla da FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nda mutlu sona ulaşmayı başardı.

Yılın kadın teknik direktörü ise İngiltere Milli Takımı’na 2022’de Avrupa şampiyonu unvanını kazandıran, 2023’te de dünya ikinciliğine taşıyan Hollandalı Sarina Wiegman oldu.

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