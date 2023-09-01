×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

2022/23 sezonunun en iyisi Erling Haaland!

Güncelleme Tarihi:

#Erling Haaland#UEFA#Guardiola
2022/23 sezonunun en iyisi Erling Haaland
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2023 07:00

Şampiyonlar Ligi'nde grup kuralarının çekildiği etkinlikte 2022-23 sezonunun en iyileri de belli oldu.

Haberin Devamı

Monako'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilen organizasyonda Manchester City'nin yıllardır özlemini çektiği Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun son bulmasında golleriyle büyük katkı veren Erling Haaland 2022-23 sezonunun en iyi futbolcusu seçildi. Daha önce Barcelona ile 2 kez kaldırdığı Şampiyonlar Ligi kupası İngiliz devine de getirmeyi başaran Pep Guardiola ise en iyi teknik direktör ödülünün sahibi oldu.

Wiegman, İngiltere'ye çağ atlattı

Kadınlarda en iyi futbolcu ise bu sezon neredeyse kaldırmadık kupa bırakmayan Aitana Bonmati seçildi. Bonmati, Barcelona formasıyla UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nin yanı sıra İspanya ligini kazanırken İspanya Milli Takımı formasıyla da FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nda mutlu sona ulaşmayı başardı.

Yılın kadın teknik direktörü ise İngiltere Milli Takımı’na 2022’de Avrupa şampiyonu unvanını kazandıran, 2023’te de dünya ikinciliğine taşıyan Hollandalı Sarina Wiegman oldu.

Haberin Devamı

2022/23 sezonunun en iyisi Erling Haaland

Haberle ilgili daha fazlası:
#Erling Haaland#UEFA#Guardiola

BAKMADAN GEÇME!