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Haber Giriş: 15.05.2020 - 14:48,Son Güncelleme:

2021'deki olimpiyatlar öncekiler gibi olmayabilir

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2021'deki olimpiyatlar öncekiler gibi olmayabilir
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Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi Üst Yöneticisi (CEO) Toshiro Muto, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir yıl ertelenen 32. Olimpiyat Oyunları'nın önceki organizasyonlardan farklı olabileceğini söyledi.

Video konferans yöntemiyle basın toplantısı gerçekleştiren Muto, "Organizasyon komitesi olarak 2021 yılındaki oyunları düzenleyebilmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Fakat bir yıl sonraki Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları, alıştığımız Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları ile aynı olmayabilir." ifadelerini kullandı.

Muto, Japon basınının 2 ila 6 milyar dolar olacağını iddia ettiği ertelemenin ülkeye maliyetine ilişkin net bir şey söyleyemeyeceğini de belirtti.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 24 Temmuz-9 Ağustos'ta yapılması planlanan 2020 Tokyo Olimpiyatları'nı, sağlık endişeleri yüzünden 23 Temmuz-8 Ağustos 2021 tarihlerine ertelemişti.

2021deki olimpiyatlar öncekiler gibi olmayabilir

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