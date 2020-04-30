MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Diğer Haberleri2021 Para Atletizm Dünya Şampiyonası 2022'ye ertelendi
GeriDiğer 2021 Para Atletizm Dünya Şampiyonası 2022'ye ertelendi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Diğer
AA
Haber Giriş: 30.04.2020 - 17:25,Son Güncelleme:

2021 Para Atletizm Dünya Şampiyonası 2022'ye ertelendi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
2021 Para Atletizm Dünya Şampiyonası 2022'ye ertelendi
Abone Olgoogle-news

2021 yılında Japonya'nın Kobe şehrinde yapılması planlanan Para Atletizm Dünya Şampiyonası, 2022'ye ertelendi.

Uluslararası Paralimpik Komitesinin (IPC) internet sitesinde yer alan açıklamada, Kobe'de gerçekleştirilecek Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nın 26 Ağustos-4 Eylül 2022 tarihlerinde yapılacağı duyuruldu.

Açıklamada, erteleme sebebinin 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021'e ertelenmesi olduğu belirtildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle