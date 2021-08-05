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Spor Arena
Haber Giriş: 05.08.2021 - 15:50 | Son Güncelleme:

2020 Tokyo Olimpiyatları basketbol final maçı ne zaman?

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2020 Tokyo Olimpiyatları basketbol final maçı ne zaman?

Olimpiyat Oyunlarında erkek basketbolunda ilk finalist ABD oldu. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 13'üncü gününde ABD, Avustralya'yı 97-78 yenerek ilk finalist oldu. Gözler şimdi final maçının tarihinde. Peki, 2020 Tokyo Olimpiyatları basketbol final maçı ne zaman?

Saitama Arena'da oynanan karşılaşmada ilk çeyreği Avustralya 24-18, devreyi de 45-42 önde kapattı. İkinci yarı oyuna tamamen ağırlığını koyan NBA yıldızlarından oluşan ABD, 3. çeyreği 74-55 önde tamamladı. Son çeyrekte farkı koruyan ABD, maçı 97-78 kazanarak finale çıktı. İşte, 2020 Tokyo Olimpiyatları basketbol final maçı tarihi...

Son 3 olimpiyatın şampiyonu ABD, üst üste 4. kez finale yükseldi. ABD'nin finaldeki rakibi Fransa-Slovenya maçının galibi olacak. Final maçı 7 Ağustos Cumartesi günü oynanacak.

 

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