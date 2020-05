2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Volkan Can: "TFF idarecilerinin yerinde olmak istemezdim"

AA muhabirlerine açıklamalarda bulunan Can, "İnanın federasyonumuz çok iyi çalışıyor. Sonuna kadar en kötü senaryoyu çiziyorlar. En büyük sıkıntı, federasyon ne karar verirse suçlu olacak. Şu anda TFF idarecilerinin yerinde olmak istemezdim." diye konuştu.

Son kararı devletin vermesi gerektiğini ifade eden Can, "Eğer ligi geçerli saymasalar 'Bizim şampiyonluğumuz gitti' diyecekler, 'Birinciler şampiyon oldu' deseler bu sefer Başakşehir ya da Galatasaray 'Ben de şampiyon olabilirim' diyecek. Küme düşmeyi kaldırmasa 'Belki ben ligde kalacaktım' denilecek. Burada federasyon değil de devletimizin karar vermesi lazım. Fransa'da direkt devlet duruma el koydu, başka şekilde olmaz bu iş." değerlendirmesinde bulundu.



- "Bence ligler oynanmaz"



Alınacak kararların herkesi memnun etme şansı olmadığına değinen başkan Can, "Yukarı tükürsen bıyık aşağı tükürsen sakal derler ya öyle bir durum. Birisi kötü olacak burada ya da pandemiyi kimse görmeyecek, herkes maça çıkacak. 6 hafta sonra kaç kişi sağ kalırsa kalacak. Öyle bir durum. Ne yapılırsa bir sorun çıkacak burada. Kimseyi memnun etme şansınız yok. Bu iş çok zor, bence ligler oynanmaz." şeklinde görüş belirtti.



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile yaptıkları görüşmeyi anlatan Can, "Sayın bakanımızdan randevu talep etmiştik, o da bizi kırmadı. Kulüplerin geleceği ile ilgili konuşmalar yaptık. İddia gelirlerinin 7 yıldan beri artmamasını, iddiayı giren maç sayılarının arttırılmasını konuştuk. Teşkilat başkanlığından geldiği için bizimle yakın ilgilendi." ifadelerini kullandı.



- "Temennimiz sezonun oynanmadan bitmesi yönünde"



Bu sezonun bir şekilde bitirilmesini istediklerini belirten Can, "Bu sezonun bir türlü bitmesini istiyoruz. Ya oynanarak bitsin ya oynanmadan. Bizim temennimiz sezonun oynanmadan bitmesi yönünde. Son 6 maçı oynamayalım, birinciler direkt çıksın, ikinci sıra ile dokuzuncu sıra arasındakiler play-off oynasın. 89 kulübe iki şık sunduk. Yüzde 73'ümüz bunu kabul etti. Birinci tercihimiz son 6 maçı oynayıp ligi bitirmek, ikinci tercihimizde düşmenin olmamasını ama ödülün olmasını istedik. Şu anda mesela Kocaelispor, Samsunspor, Karacabey gibi kulüplerin hakkı yenmesin istedik. Bu konuda son kararı TFF Yönetim Kurulu verecek." değerlendirmesinde bulundu.



- "İnanılmaz bir kaos var şu anda"



Futbolda bir kaos yaşandığını söyleyen Volkan Can, "İnanılmaz bir kaos var şu anda. Herkes kendi isteğini yapmaya çalışıyor. 10. sıradaki takım 'O zaman ben de play off oynayayım' diyor. 15. sıradaki takım 'Ben düşmeyim o zaman' diyor, birinciler, 'Ben direkt çıkayım' diyor. Büyük bir kaosun içindeyiz, Allah yardımcımız olsun. Önce futbolcu sağlığı, önce ona bakıyoruz. En iyisini devletimiz bilir." şeklinde konuştu.

TFF'nin hazırladığı futbola dönüş öneri protokolünün alt liglerde uygulanmasının mümkün olmadığını söyleyen Can şunları kaydetti:

"Bakana, 'Sayın bakanım bunu 2. ve 3. lig olarak yapma şansımız yok' dedim. Federasyona teşekkür ederim, Süper Lig için müthiş bir protokol. TFF 1. Lig'in bile buna yarısı uyar yarısı uymaz. En genç futbolcular 2. ve 3. ligde oynuyor. Herkes kendi arabasıyla idmana gitsin deniyor. Bizim 3. ligde kaç futbolcunun kendi arabası var. 18 yaşındaki çocuğun zaten sokağa çıkma yasağı var, o da olmaz. Deplasmanlara çift otobüs gitmemiz lazım. Uçaklar yok, deplasmana nasıl gideceğiz. Bunları nasıl karşılayacaklar bilmiyorum. Süper Lig takımları özel uçak kiralayıp gidebilir ama bizim böyle bir şansımız yok."

Futbolcuların da maçlara tedirgin çıkacağını söyleyen Can, "Futbolcu tedirgin olur. Maçtan çıktı, eve giremeyecek. Test yaptırsan iki gün sonra durum değişebiliyor. 14 gün eve girmemen lazım ve haftaya bir daha maç var. İki ay sonra oynayalım deniyor. Oyuncu 15 gün sonra yeni sezon için başka takımla anlaşmışsa futbolcu ayağını topa sokar mı? Küme düşmeye oynayan takım senin oyuncunla anlaştı diyelim 6 maçlığına futbolcu benim ama sonra rakibin. O çocuk gol atar mı? Futbolcu, yeni takımı küme düşerse 3. ligde oynayacağım diye düşünür." değerlendirmesinde bulundu.

Bilim Kurulunun kararının belirleyici olduğunu söyleyen Can, "Bilim Kurulu'nun vereceği karar çok önemli. Bilim Kurulu oynanmayacak derse belki Süper Lig de oynanmayacak." dedi.