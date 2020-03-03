2 günde iddaa kuponlarıyla 1.092 kişiye kazandırdı! Misli Cafe'nin yıldızı pandelas...
Misli.com'un kupon ve yorum paylaşma platformu Misli Cafe'de "pandelas" fırtınası esiyor! 2 günde iddaa kuponlarıyla 1.092 kişiye kazandırdı, yeni kuponunu sakın kaçırma...
Bu bir ilandır
Misli.com'un tüm üyeleri kupon ve yorum paylaşarak, birbirini takip ederek, maçlar hakkında tartışarak kazanca Misli Cafe'de ulaşıyor!
Misli Cafe'de ise son günlerin yıldızı kuşkusuz pandelas!
Fırtına gibi esen bahisçi, son 2 günde iddaa kuponlarıyla 1.092 kişiye kazandırdı...
250 kişiye bu kuponla kazandırdı...
288 kişiye ise bu kuponla kazandırdı...
Ve 554 kişiye bu kuponla kazandırdı...
3 kuponda toplam 1.092 kişiye kazandıran pandelas'ın yeni kuponunu kaçırma!
Tek yapman gereken buradan Misli.com'a üye olmak ve Misli Cafe'de pandelas ile kazanmaya başlamak...
İlk 100 TL'lik iddaa oyununa 10 TL hediye Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle