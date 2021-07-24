2. Bundesliga keyfini Misli.com'da CANLI YAYINLARLA yaşa! "Bremen-Honnever" maçında öne çıkan iddaa tahmini...

Bu bir ilandır

WERDER BREMEN

- Geçen sezon Bundesliga'ya veda eden Werder Bremen, en önemli isimlerinden biri olarak sayabileceğimiz Milot Rashica'yı da elinde tutamadı.

- Savunmadan tecrübeli isimler Niklas Moisander (35) ve Theodor Gebre Selassie (34) de takımdan ayrıldı.

- TD koltuğuna Markus Anfang'ı getiren Bremen'de as kaleci Jiri Pavlenka sakat ve onu yedekleyebilecek Luca Plogmann da olimpiyatlarda. Kalede Michael Zetterer izleyeceğiz. Kaptanlık pazubendi milli oyuncumuz Ömer Toprak'ta olacak.

- Savunmadan Milos Veljkovic koronavirüs karantinasında, Leonardo Bittencourt da son hazırlık maçında sakatlandı.

- Topu hücuma Romano Schmid getirecek, gole en yakın isimlerden biri de Josh Sargent olacak.

HANNOVER 96

- 2018-19 sezonu sonunda Bundesliga'ya veda eden Hannover, düştüğü ilk sezon play-off zorlamıştı ancak geçen sezon orta sıralarda gezindi, hatta son 14 maçta sadece 2 kere kazanabildiği için neredeyse düşme korkusu yaşayacaktı.

- Alman asıllı Türk antrenör Kenan Koçak ile yolları ayırıp yeni sezona Jan Zimmermann ile başlıyorlar.

- Tecrübeli eldiven Michael Esser, savunmadan Timo Hübers ve gol yollarında çok etkin Genki Haraguchi elde tutulamadı.

- Haraguchi'nin yokluğunu Sebastian Ernst ile kapattılar. Geçtiğimiz hafta arası sağ beke Jannik Dehm takviyesi yapıldı. Geçen sezonu Köln'de geçiren Ron-Robert Zieler yeniden "1 numara" olacak.

- Kadroda bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Gineli stoper Simon Falette de yer alıyor.







CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takım geçen sezon kupada karşılaşmış ve Bremen sahadan 3-0 galip ayrılmıştı.

- Bremen sezon öncesi 5 hazırlık maçtı yaptı, 4'ünde kalesinde gol gördü. (4 maç - 11 gol)

- Hannover sezon öncesi 4 hazırlık maçı yaptı, hiçbirini kazanamadı. (2 beraberlik - 2 mağlubiyet)

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Bremen geçen sezonun son haftası Mönchengladbach'a 4-2 kaybedip küme düşmüştü! Moral bozan gollerden birini hatırlayalım...