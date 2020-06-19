19.06.2020 Günün Canlı Maç Yayınları

Bu bir ilandır

İşte günün CANLI YAYIN listesi...

16:30 LP Andreev, Danila - Buyanin, Ivan

16:30 LP Shagarov, Oleg - Yusipov, Timofey

16:30 LP Skrebnev, Aleksandr - Lavrinenko, Dmitry

17:00 LP Buyanin, Ivan - Khudaiberdiev, Zhasur

17:00 LP Lavrinenko, Dmitry - Molodtsov, Denis

17:00 LP Yusipov, Timofey - Safonov, Vladimir

17:30 LP Serebrennikov, Alexandr - Skrebnev, Aleksandr

17:30 LP Shirokov, Vladimir - Andreev, Danila

17:30 LP Volkov, Aleksandr Dmitrie - Shagarov, Oleg

18:00 RSP Krylia Sovetov - Akhmat Grozny

20:00 RSP Sochi - FK Rostov

20:30 İS1 Granada - Villarreal

20:30 İS1 Mallorca - Leganes

21:00 PO1 Vitoria Guimaraes - Moreirense

23:00 İS1 Sevilla - Barcelona

23:15 PO1 Famalicao - Braga

Barcelona kaçıyor, Real Madrid kovalıyor! Mallorca ve Leganes engellerini gol yemeden aşan Barcelona, bu sefer zorlu deplasmanda Sevilla'ya konuk olacak.

Granada'nın rakibi Villarreal, Mallorca'nın ise Leganes...

İspanya La Liga CANLI İZLE keyfiyle Misli.com'da!

16 Mart'ta koronavirüs nedeniyle araya giden ve 95 gün sonra dönen Rusya Premier Liga heyecanı da CANLI İZLE farkıyla Misli.com'da!

Sochi son 3 maçını kazanıp düşme hattında nefes almıştı, Avrupa hesapları yapan FK Rostov'u ağırlayacak...

Benfica ile Porto'nun amansız şampiyonluk yarışı da Misli.com'da!

Bu akşam Portekiz Primeira'da çıkıştaki Famalicao, düşüşteki Braga'yı konuk edecek...

Cumartesi ve pazar günleri Güney Kore K-1 Lig, Yunanistan Ligi ile Avusturya Ligi maçlarıyla da keyfine keyif kat!

Bitmedi, futbol maçlarının yanında Masa Tenisi de CANLI YAYINLA Misli.com'da!

Her gün Rusya'dan onlarca "Liga Pro - Masa Tenisi" karşılaşmasını da CANLI, KESİNTİSİZ bir şekilde Misli.com'da izleyebilirsin...

Yine bitmedi, CANLI YAYIN keyfine CANLI İDDAA da katıp kazancına kazanç katabilirsin!

Unutma, haftalık net CANLI İDDAA kaybına %10'a varan iade Misli.com'da! Hemen buradan katıl...