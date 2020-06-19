19.06.2020 Günün Canlı Maç Yayınları
Maçları Misli.com'da CANLI İZLE! Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade... İspanya La Liga, Portekiz Primeira ve Rusya Premier Liga başta olmak üzere hafta sonları da Güney Kore K-1 Lig, Avusturya Ligi ve Yunanistan Ligi ile keyfine keyif kat, her gün onlarca Masa Tenisi maçı da CANLI YAYINLA Misli.com'da! İşte günün maçları...
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İşte günün CANLI YAYIN listesi...
16:30 LP Andreev, Danila - Buyanin, Ivan
16:30 LP Shagarov, Oleg - Yusipov, Timofey
16:30 LP Skrebnev, Aleksandr - Lavrinenko, Dmitry
17:00 LP Buyanin, Ivan - Khudaiberdiev, Zhasur
17:00 LP Lavrinenko, Dmitry - Molodtsov, Denis
17:00 LP Yusipov, Timofey - Safonov, Vladimir
17:30 LP Serebrennikov, Alexandr - Skrebnev, Aleksandr
17:30 LP Shirokov, Vladimir - Andreev, Danila
17:30 LP Volkov, Aleksandr Dmitrie - Shagarov, Oleg
18:00 RSP Krylia Sovetov - Akhmat Grozny
20:00 RSP Sochi - FK Rostov
20:30 İS1 Granada - Villarreal
20:30 İS1 Mallorca - Leganes
21:00 PO1 Vitoria Guimaraes - Moreirense
23:00 İS1 Sevilla - Barcelona
23:15 PO1 Famalicao - Braga
Barcelona kaçıyor, Real Madrid kovalıyor! Mallorca ve Leganes engellerini gol yemeden aşan Barcelona, bu sefer zorlu deplasmanda Sevilla'ya konuk olacak.
Granada'nın rakibi Villarreal, Mallorca'nın ise Leganes...
İspanya La Liga CANLI İZLE keyfiyle Misli.com'da!
16 Mart'ta koronavirüs nedeniyle araya giden ve 95 gün sonra dönen Rusya Premier Liga heyecanı da CANLI İZLE farkıyla Misli.com'da!
Sochi son 3 maçını kazanıp düşme hattında nefes almıştı, Avrupa hesapları yapan FK Rostov'u ağırlayacak...
Benfica ile Porto'nun amansız şampiyonluk yarışı da Misli.com'da!
Bu akşam Portekiz Primeira'da çıkıştaki Famalicao, düşüşteki Braga'yı konuk edecek...
Cumartesi ve pazar günleri Güney Kore K-1 Lig, Yunanistan Ligi ile Avusturya Ligi maçlarıyla da keyfine keyif kat!
Bitmedi, futbol maçlarının yanında Masa Tenisi de CANLI YAYINLA Misli.com'da!
Her gün Rusya'dan onlarca "Liga Pro - Masa Tenisi" karşılaşmasını da CANLI, KESİNTİSİZ bir şekilde Misli.com'da izleyebilirsin...
Yine bitmedi, CANLI YAYIN keyfine CANLI İDDAA da katıp kazancına kazanç katabilirsin!
Unutma, haftalık net CANLI İDDAA kaybına %10'a varan iade Misli.com'da! Hemen buradan katıl...
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