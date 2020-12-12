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GeriFutbol 18 yaşındaki futbolcu intiharı önledi, gündem oldu!
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Haber Giriş: 12.12.2020 - 09:48 | Son Güncelleme:

18 yaşındaki futbolcu intiharı önledi, gündem oldu!

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18 yaşındaki futbolcu intiharı önledi, gündem oldu!
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İsveç Ligi ekiplerinden Kalmas'da forma giyen 18 yaşındaki Alex Mortensen, antrenman sonrası evine dönerken intihar eden bir vatandaşa denk geldi ve intiharı önledi. Genç futbolcu bu hareketi ile İsveç'te gündem oldu.

İsveç Ligi ekiplerinden Kalmas'da forma giyen 18 yaşındaki Alex Mortensen, antrenman sonrası evine dönerken intihar eden bir vatandaşa denk geldi ve intiharı önledi.

Mortensen, köprüde karşılaştığı ve intihara yeltenen vatandaşın ayağına yapışarak, kendini aşağıya atmasını engelledi ve büyük bir facianın önüne geçti.

'10 DAKİKA DAHA İDMAN YAPSAM KURTARAMAYACAKTIM'

Olayı anlatan futbolcu, "Antrenmandan çıkıp evime gidiyordum. Bu sırada köprüde bir adamla karşılaştım. Biraz ilerledikten sonra geri döndüm ve adamın korkulukları tırmanmaya başladığını gördüm. Onu sakinleştirmeye çalıştım. Adamı yakalayıp bacağını kitledim. Hem sakinleştirmeye çalıştım hem de tuttum. Ardından polis geldi ve durumu çözdüler. Muhtemelen bir on dakika daha fazla idman yapmış olsam onu kurtaramayacaktım." dedi.

Mortensen, bu olayı hayatı boyunca unutmayacağını belirtti. (Sabah)

 

18 yaşındaki futbolcu intiharı önledi, gündem oldu

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