1461 Trabzon Sakaryaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? 2.Lig'de kritik mücadele

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ve korkulan oldu... Putinden flaş açıklamaVe korkulan oldu... Putin'den flaş açıklama!#Rusya
Rus tankları frene basacak mıRus tankları frene basacak mı?#Vladimir Putin
Otoda kredi trafiğiOtoda 'kredi' trafiği#BDDK
Dış basında manşetler yaptırımlara ayrıldı Deliyi durdurunDış basında manşetler yaptırımlara ayrıldı! 'Deliyi durdurun' #RUSYA
Ukrayna kararını açıklarken Putin Osmanlılar’a kadar uzandıUkrayna kararını açıklarken Putin Osmanlılar’a kadar uzandı#Vladimir Putin
Batı istihbaratı ve medya yalanlarıBatı istihbaratı ve medya yalanları#Vladimir Putin
Ukraynanın Ankara Büyükelçisinden net mesaj: Rusya kolay ilerlemeyecekUkrayna'nın Ankara Büyükelçisi'nden net mesaj: Rusya kolay ilerlemeyecek#Ukrayna
Bitcoin için korkutucu tahmin Büyük kayıplar mı yaşanacakBitcoin için korkutucu tahmin! Büyük kayıplar mı yaşanacak?#Bitcoin
İtalyaya gitmek isterken dehşeti yaşadılar Eve geldiklerinde artık çok geçtiİtalya'ya gitmek isterken dehşeti yaşadılar! Eve geldiklerinde artık çok geçti#İstanbul
Altın fiyatları yön bulmaya çalışıyorAltın fiyatları yön bulmaya çalışıyor#Altın
Hull Cityde rüzgar tersine döndü Şok skor sonrası acı gerçek...Hull City'de rüzgar tersine döndü! Şok skor sonrası acı gerçek...#Hull City
Dünyayı sarsan kriz hakkında konuştu: Doğru şeyleri söylemezsem öldürülebilirimDünyayı sarsan kriz hakkında konuştu: Doğru şeyleri söylemezsem öldürülebilirim#Cardi B.
İlk maçında sadece 32 saniyede tarihe geçti 81.6 milyon Euro ödenmişti... Devler Liginde ondan iyisi yok...İlk maçında sadece 32 saniyede tarihe geçti! 81.6 milyon Euro ödenmişti... Devler Ligi'nde ondan iyisi yok...#UEFA Şampiyonlar Ligi
Sete aşk molası Berkay Ateş ve Simge Aköz kahvaltıda...Sete aşk molası! Berkay Ateş ve Simge Aköz kahvaltıda...#Berkay Ateş
Senegal Stadyumu açıldı Başlangıç vuruşu Cumhurbaşkanı ErdoğandanSenegal Stadyumu açıldı! Başlangıç vuruşu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan#Recep Tayyip Erdoğan
HABERLERSpor Arena Haberleri

1461 Trabzon Sakaryaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? 2.Lig'de kritik mücadele

#1461 Trabzon#Sakaryaspor#Trabzon Sakarya
1461 Trabzon Sakaryaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda 2.Ligde kritik mücadele

1461 Trabzon Sakaryaspor maçı ile TFF 2. Lig'de heyecan devam ediyor. 55 puanla birinciliği paylaşan 1461 Trabzon ve Sakaryaspor, daha önce 5 kez karşılaşmış ve birbirlerine karşı 2'şer kez galibiyet elde etmişti. Sahadan bir kez de beraberlikle ayrılan iki takım, bu kez liderlik koltuğu için mücadele verecek. Peki, 1461 Trabzon Sakaryaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o detaylar

Haberin Devamı

Daha önce 2. Lig ve 3. Lig müsabakalarında karşılaşan 1461 Trabzon ve Sakaryaspor, bu kez 1. Lig hedefleri için sahaya çıkacak. 55 puanla aynı sırayı paylaşan iki takım, bu müsabaka ile liderin adını belirleyecek. Peki, 1461 Trabzon Sakaryaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o detaylar

1461 TRABZON SAKARYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

2. Lig'de mücadele eden 1461 Trabzon, Sakaryaspor'u konuk edecek. 23 Şubat Çarşamba günü saat 13.00'da oynanacak mücadele, 1461 Trabzon FK'nin YouTube kanalında canlı ve ücretsiz olarak yayınlanacak. Maçı bu sayfadan da canlı olarak takip edebilirsiniz.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#1461 Trabzon#Sakaryaspor#Trabzon Sakarya

BAKMADAN GEÇME!

Donbas neden önemli Putin bu hamleyi neden yaptı | 8 SORU 8 YANIT

Donbas neden önemli? Putin bu hamleyi neden yaptı? | 8 SORU 8 YANIT

#Lugansk Halk Cumhuriyeti
Açık alanda maskeler çıkacak

Açık alanda maskeler çıkacak

#Pandemi
Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci Şu an İstanbulun kaç aylık suyu var

Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci! Şu an İstanbul'un kaç aylık suyu var?

#Kuraklık

BAKMADAN GEÇME!

Donbas neden önemli Putin bu hamleyi neden yaptı | 8 SORU 8 YANIT

Donbas neden önemli? Putin bu hamleyi neden yaptı? | 8 SORU 8 YANIT

#Lugansk Halk Cumhuriyeti
Açık alanda maskeler çıkacak

Açık alanda maskeler çıkacak

#Pandemi
Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci Şu an İstanbulun kaç aylık suyu var

Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci! Şu an İstanbul'un kaç aylık suyu var?

#Kuraklık