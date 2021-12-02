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127 yılı aşkın süredir devam eden rekabet! Manchester United-Arsenal maçının iddaa'da favorisi...

#Misli.Com#İddaa#Manchester United Arsenal
127 yılı aşkın süredir devam eden rekabet Manchester United-Arsenal maçının iddaada favorisi...

13 Ekim 1894'ten günümüze gelen rekabette Manchester United, Old Trafford'da Arsenal ile kozlarını paylaşırken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, İngiltere Premier Lig keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

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MANCHESTER UNITED

Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayırıp takımı geçici olarak Michael Carrick'e emanet eden Manchester United Yönetimi, sonrasında Ralf Rangnick ile sezon sonuna kadar anlaştıklarını açıkladı ancak Alman teknik adam Arsenal karşısında yedek kulübesinde olmayacak.

Bir kez daha Carrick önderliğinde sahaya çıkacak olan Kırmızı Şeytanlar'da Cristiano Ronaldo, Chelsea maçında olduğu gibi yine yedek mi başlar, cevabı en çok merak edilen soru bu olsa gerek...

Son 8 maçta sadece 1 galibiyetleri bulunuyor ve çok acil 3 puana ihtiyaçları var!

Michael Carrick, Ronaldo'yu yedek bırakma tercihini "Chelsea maçına özel" olarak nitelemişti. Portekizli yıldızın ilk 11'e geri dönmesi, Jadon Sancho ve Marcus Rashford'la hücum hattını oluşturması bekleniyor.

Raphael Varane ve Paul Pogba sakat. Luke Shaw maç saati netleşecek. Edinson Cavani'nin de oynaması zor.

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Savunmanın ortasında cezası sona eren Harry Maguire ile Victor Lindelöf görev yapacak. Shaw yetişmezse sol bekte Alex Telles izleriz.

ARSENAL

Manchester United'a kıyasla son haftalarda daha derli toplu gözüken Arsenal, geçtiğimiz hafta sonu Newcastle United engelini 2-0'la geçmesini bilmişti.

Granit Xhaka ve Sead Kolasinac hala sakat. Newcastle maçını yarıda bırakan Bukayo Sako şüpheli.

Stoper ikilisi "Gabriel & White" olacak. Sağda Takehiro Tomiyasu, solda Kieran Tierney forma giyecek. Orta alanda direnci Thomas Partey ile Sambi Lokonga yüksek tutacak.

TD Mikel Arteta, Saka için; "%90 yetişmesini bekliyorum..." dese de bazı İngiliz kaynaklar sağ açıkta Gabriel Martinelli ya da Nicolas Pepe görebileceğimizi yazdı.

Hücum merkezinde Pierre-Emerick Aubameyang, solda ise Emile Smith Rowe oynayacak.

Son deplasmanları Anfield Road'du ve Liverpool önünde 4-0 gibi farklı bir skorla yenilgi almışlardı...

127 yılı aşkın süredir devam eden rekabet Manchester United-Arsenal maçının iddaada favorisi...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Manchester United'ın son 4 lig maçının 3'ü "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

- Arsenal'in bu sezon deplasmanda oynadığı 6 maçın 4'ü "2.5 ALT" bitti.

İNGİLTERE PREMIER LİG'E SÜPER ORAN İLE MİSLİ.COM'DA OYNA!

Misli.com'da yeni dönem, "Süper Oran" başladı!

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Bültende yer alan bazı maçlar, diğer iddaa platformlarından daha yüksek oranlar ile sizlere sunuluyor.

Manchester United ile Arsenal'i karşı karşıya getirecek İngiltere Premier Lig mücadelesi, "Süper Oran" farkıyla SADECE Misli.com'da!

Diğerlerinde "Manchester United kazanır" tercihine 1,74 iddaa oranı verilirken, Misli.com'da 1,84'ten oynayabilirsiniz. "KG VAR" tercihi diğerlerinde 1,51 iken Misli.com'da 1,60!

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu İngiltere Premier Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Manchester United kazanır" oldu!

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%57'lik kesim Cristiano Ronaldo önderliğinde Manchester United'dan 3 puan bekliyor...

%5'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.

Daha yüksek oranların adresi Misli.com! Hemen üye ol, Misli.com'da Süper Oran ile iddaa oyna...

127 yılı aşkın süredir devam eden rekabet Manchester United-Arsenal maçının iddaada favorisi...

Arsenal'in İskoç sol beki Kieran Tierney'nin Celtic günleri! Çok uzaklardan harika bir gol...

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#Misli.Com#İddaa#Manchester United Arsenal

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