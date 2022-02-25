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12 Dev Adam’ın Yunanistan maçı kadrosu belli oldu

#Basketbol#12 Dev Adam#A Milli Takım
12 Dev Adam’ın Yunanistan maçı kadrosu belli oldu

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu 3’üncü maçında bugün Yunanistan ile deplasmanda karşılaşacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın 12 kişilik maç kadrosu belli oldu.

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Türkiye Basketbol Federasyonu’ndan (TBF) yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı ekibin bugün TSİ 19.00’da oynayacağı müsabakanın kadrosu şu şekilde:

Buğrahan Tuncer (Anadolu Efes)

Shane Larkin (Anadolu Efes)

Oğuz Savaş (Bahçeşehir Koleji)

Kenan Sipahi (Beşiktaş Icrypex)

Doğuş Özdemiroğlu (Darüşşafaka)

Melih Mahmutoğlu (Fenerbahçe Beko)

Metecan Birsen (Fenerbahçe Beko)

Onuralp Bitim (Frutti Extra Bursaspor)

Sadık Emir Kabaca (Galatasaray Nef)

Okben Ulubay (Galatasaray Nef)

Muhsin Yaşar (TOFAŞ)

Samet Geyik (Türk Telekom)

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