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12 Dev Adam'ın yarı finaldeki rakibi belli oldu

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#FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası#Türkiye#12 Dev Adam
12 Dev Adamın yarı finaldeki rakibi belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2023 22:32

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası yarı finalinde İsveç ile karşı karşıya gelecek.

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İstanbul'un ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvasında D Grubu maçları tamamlandı. Bugün oynanan karşılaşmalarda Hırvatistan, Hollanda'yı 89-81 mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve grubunu lider tamamladı. Günün son karşılaşmasında ise İsveç, büyük çekişmeye sahne olan maçta Belçika'yı 79-78 yenerek grubu 2'nci sırada tamamladı. Bu sonuçların ardından yarı final eşleşmeleri de netleşti. C Grubu'nu lider tamamlayan A Milli Erkek Basketbol Takımı, yarı finalde İsveç ile karşı karşıya gelecek. Bir diğer yarı final eşleşmesinde ise Hırvatistan ile Ukrayna mücadele edecek.

Yarı final maçlarının takvimi şu şekilde;

18 Ağustos Cuma

17.00 Hırvatistan - Ukrayna

20.00 Türkiye - İsveç

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#FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası#Türkiye#12 Dev Adam

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