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12 Dev Adam’ın rakipleri belli oldu

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#12 Dev Adam#Basketbol#Eurobasket 2025
12 Dev Adam’ın rakipleri belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2023 12:54

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın, FIBA 2025 Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri'ndeki rakipleri bugün gerçekleştirilen kura çekimi sonrası belli oldu.

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FIBA 2025 Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın rakipleri belirlendi.

Almanya’nın Münih kentinde gerçekleşen kura çekiminde milliler, B Grubu’nda İtalya, Macaristan ve İzlanda ile oynayacak.

Karşılaşmalar üç farklı pencerede 19-27 Şubat 2024, 18-26 Kasım 2024 ve 17-25 Şubat 2025 tarihlerinde oynanacak.

Ülkeler her pencerede 2'şer maça çıkacak.

Gruplarını ilk 3 sırada tamamlayan takımlar, 2025 Erkekler Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak.

2025 Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası da 27 Ağustos-14 Eylül 2025 tarihlerinde Güney Kıbrıs, Finlandiya, Letonya ve Polonya'nın ev sahipliğinde yapılacak.

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#12 Dev Adam#Basketbol#Eurobasket 2025

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