12 Dev Adam, İtalya'ya kaybetti

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SALON: Vitrifrigo Arena

HAKEMLER: Antonio Conde, Gatis Salins, Carsten Straube

İTALYA: Melli 17, Petrucelli 2, Procida 7, Ricci 11, Tonut 12, Flaccadori, Mannion 10, Pajola 5, Polonara 9, Spissu 12, Tessitori 2

TÜRKİYE: Tarık Biberovic 27, Melih Mahmutoğlu 14, Sertaç Şanlı 10, Yiğitcan Saybir 7, Kenan Sipahi 11, Şehmus Hazer 2, Sadık Emir Kabaca 1, Ercan Osmani 4, Buğrahan Tuncer 3, Berk Uğurlu, Okben Ulubay 1, Erkan Yılmaz

1’İNCİ PERİYOT: 24-24

DEVRE: 50-39

3’ÜNCÜ PERİYOT: 68-56

Karşılaşmanın en skorer ismi A Milli Erkek Basketbol Takımı’nda 27 sayı kaydeden Tarık Biberovic olurken; Nicolo Melli attığı 17 sayı ile İtalya’nın galibiyetinde önemli rol oynadı.

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Milliler, gruptaki ikinci maçında 25 Şubat Pazar günü Sinan Erdem Spor Salonu’nda İzlanda’yı konuk edecek.

İZLANDA, MACARİSTAN’I MAĞLUP ETTİ

A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın yer aldığı 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu’nun diğer maçında İzlanda, sahasında konuk ettiği Macaristan’ı 70-65 mağlup etti.