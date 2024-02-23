×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor Haberleri

12 Dev Adam, İtalya'ya kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Basketbol#FIBA Eurobasket 2025 Elemeleri#İtalya - Türkiye
12 Dev Adam, İtalyaya kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2024 00:21

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri B Grubu ilk maçında İtalya'ya 87-80 mağlup oldu.

Haberin Devamı

SALON: Vitrifrigo Arena

HAKEMLER: Antonio Conde, Gatis Salins, Carsten Straube

İTALYA: Melli 17, Petrucelli 2, Procida 7, Ricci 11, Tonut 12, Flaccadori, Mannion 10, Pajola 5, Polonara 9, Spissu 12, Tessitori 2

TÜRKİYE: Tarık Biberovic 27, Melih Mahmutoğlu 14, Sertaç Şanlı 10, Yiğitcan Saybir 7, Kenan Sipahi 11, Şehmus Hazer 2, Sadık Emir Kabaca 1, Ercan Osmani 4, Buğrahan Tuncer 3, Berk Uğurlu, Okben Ulubay 1, Erkan Yılmaz

1’İNCİ PERİYOT: 24-24
DEVRE: 50-39
3’ÜNCÜ PERİYOT: 68-56

12 Dev Adam, İtalyaya kaybetti

Karşılaşmanın en skorer ismi A Milli Erkek Basketbol Takımı’nda 27 sayı kaydeden Tarık Biberovic olurken; Nicolo Melli attığı 17 sayı ile İtalya’nın galibiyetinde önemli rol oynadı.

Haberin Devamı

Milliler, gruptaki ikinci maçında 25 Şubat Pazar günü Sinan Erdem Spor Salonu’nda İzlanda’yı konuk edecek.

12 Dev Adam, İtalyaya kaybetti

İZLANDA, MACARİSTAN’I MAĞLUP ETTİ

A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın yer aldığı 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu’nun diğer maçında İzlanda, sahasında konuk ettiği Macaristan’ı 70-65 mağlup etti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Basketbol#FIBA Eurobasket 2025 Elemeleri#İtalya - Türkiye

BAKMADAN GEÇME!