115 saniyelik geri dönüş sonrası olay sözler ve ayrılık itirafı: "Whatsapp üzerinden bildirdim, kovulabilirim"

Haberin Devamı

İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Manchester City evinde Manchester United'ı ağırladı.



Büyük bir heyecana sahne olan karşılaşmayı konuk ekip 2-1'lik skorla kazandı. Kırmızı Şeytanlar'ın gollerini Bruno Fernandes ve Amad Diallo atarken Manchester City'nin tek golünü Josko Gvardiol kaydetti.

Manchester United'ın büyük bir bölümünü geride götürdüğü mücadeleyi sadece 115 saniye içinde çevirmesi tüm dünyada geniş yankı uyandırırken teknik direktör Ruben Amorim, kısa süre içerisinde başardıklarıyla alkış topladı. Takımın yıldızları Marcus Rashford ile Alejandro Garnacho'nun maç kadrosunda olmaması hakkında yapılan tartışmalar da sona ermiş oldu.



Tarihi mücadelenin ardından kameralar karşısına geçen Portekizli teknik adam, ikilinin kadro dışı kalması hakkında alışılagelmedik açıklamalarda bulundu.

Haberin Devamı

"KADRODA OLMADIKLARINI WHATSAPP ÜZERİNDEN BİLDİRDİM"

Maçın ardından Premier Lig'in yayıncısı olan Sky Sports'un sorularını yanıtlayan Ruben Amorim, Garnacho ve Rashford'u kadro dışı bırakma kararını şu sözlerle anlattı:

"Şu an zor bir durumdayız ve her maçı kazanmak zorundayız. Ama bu antrenörlük ilkelerimden vazgeçeceğim anlamına gelmiyor. Ben futbolcularımın yaptıkları her harekete dikkat ederim. Ne yediklerine, ne giydiklerine... Bu sebeple bir karar verdim. Yaptığımız son antrenmanın ardında da kararımı Garnacho ve Rashford'a Whatsapp üzerinden bildirdim."

"BU SABAH BİREYSEL ÇALIŞTILAR"

İkilinin bu durumu büyük bir olgunlukla karşıladığını belirten 39 yaşındaki teknik adam, "Bu karardan dolayı onlarla aramda bir soğukluk yok. Bu sabah bireysel olarak çalıştılar. Ben de onların antrenmanını izledim. Oradaydım çünkü orada olmamın onlar için büyük bir anlam ifade ettiğini biliyorum. Bugün gerçekten iyi çalıştılar. Çok yetenekliler ve ilerleyen süreçte onlara ihtiyacımız olacak." ifadelerini kullandı.

GUARDIOLA: "YETERİNCE İYİ DEĞİLİM, BENİ KOVABİLİRLER"

Haberin Devamı

Derbinin kaybeden tarafı olan Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola da meslektaşı Ruben Amorim gibi gündeme damga vuracak açıklamarda bulundu.

Sky Sports'a konuşan İspanyol teknik adam, "Patron benim ve yeterince iyi değilim. Bir çözüm bulamıyorum, onlarla konuşamıyorum. Toplu ve topsuz oyunda kendimize güvenimiz yok. Benim iyi durumda olmadığımın oyuncular da farkında. Umutsuzuz." ifadeleri kullandı.

İspanyol menajer Guardiola kulüpteki görevinin işler daha da kötüye giderse bitebileceğini söylerken, "Beni kovabilirler. Bu olabilir. Ama şimdi ayrılmak mı? Böyle bir durum yok. Yönetim kurulu benden memnun değilse gidebilirim. Ama şimdi görevimden ayrılmak gibi bir durum söz konusu değil. Ayrılma zamanının geldiğini gerçekten hissettiğimde gideceğim." dedi.

Haberin Devamı

MANCHESTER UNITED PUANINI 22'YE YÜKSELTTİ

Ezeli rakibini 2-1 mağlup eden Manchester United, bu galibiyet ile birlikte puanını 22'ye yükseltti ve 13. sıradaki yerini korudu. 27 puanda kalan Manchester City ise beşinci sırada.

KIRMIZI ŞEYTANLAR'IN RAKİBİ TOTTENHAM

Derbi galibiyetiyle moral bulan Kırmızı Şeytanlar, İngiltere Lig Kupası'nın çeyrek final etabında Tottenham Hotspur'un konuğu olacak. Önümüzdeki perşembe günü yapılacak olan mücadele saat 23.00'te başlayacak.