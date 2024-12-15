Manchester City derbide 90'da yıkıldı! Arda Güler detayı...

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İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Manchester City, Manchester United'ı konuk etti.

Etihad'da oynanan maçta iyi bir geri dönüşe imza atan Manchester United, 1-0'dan geri gelerek karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Kırmızı Şeytanlar'ın galibiyet gollerini 88. dakikada penaltıdan Bruno Fernandes ve 90. dakikada Amad Diallo kaydetti. Ev sahibi Manchester City'nin tek golü ise 36. dakikada Joško Gvardiol'dan geldi.

Bu sonuçla üst üste üçüncü puan kaybını yaşayan City, 27 puanla 5. sırada kaldı. Manchester United ise 22 puanla 12. sıraya yükseldi.

CITY’NİN 5’İNCİ MAĞLUBİYETİ

Önde olduğu karşılaşmanın son anlarında yediği 2 golle rakibine mağlup olan Manchester City, bu sezonki 5’inci mağlubiyetini aldı. Guardiola ve öğrencileri, bu sonuçla son 7 maçın 5’inde sahadan mağlup ayrıldı. Öte yandan Manchester United ise derbi zaferiyle 2 haftalık mağlubiyet serisine son verdi.

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ARDA GÜLER DETAYI

Manchester United'ın galibiyet golünü atan 22 yaşındaki Fildişili forvet oyuncusu Amad Diallo, attığı golün ardından Arda Güler'le özdeşleşen ikonik gol sevincini yaptı.