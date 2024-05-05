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1. Lig'de play-off ve küme düşme hesapları son haftaya kaldı!

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#Trendyol 1. Lig#1. Lig Play-Off Yarışı#1. Lig Küme Düşme Hattı
1. Ligde play-off ve küme düşme hesapları son haftaya kaldı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2024 18:09

Trendyol 1. Lig'de 33. hafta maçları aynı anda oynandı. Play-off yarışı ve küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçlar sonucunda hesaplar son haftaya kaldı.

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Trendyol 1. Lig'de dün akşam oynanan Eyüpspor - Göztepe maçı dışındaki tüm maçlar bugün aynı anda oynandı. Play-off finaline kalacak takım, play-off'a kalacak 4 takım ve küme düşecek son takımı yakından ilgilendiren maçların sonuçlarına göre tüm hesaplar son haftaya kaldı.

Haftaya 3. sırada giren Sakaryaspor, evinde Tuzlaspor'a 2-0 mağlup oldu. Tuzlaspor bu galibiyetle düşme hattının hemen üzerine çıktı. Sakaryaspor 57 puanda kalarak son haftaya 3. sırada girdi.

Üçüncülük şansı olan Bodrumspor evinde Kocaelispor'u 3-0 mağlup edip bu şansını son haftaya taşıdı. 55 puanda kalan Kocaelispor'un da son hafta öncesi üçüncülük şansı bulunuyor ancak rakibi Sakaryaspor olacak. Bir diğer üçüncülük şansı olan takım Çorum FK da Şanlıurfaspor ile 1-1 berabere kaldı ve puanını 56'ya yükseltti.

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Play-off potasının son basamağı için son haftaya 3 takım 50'şer puanda giriyor.

Altay ve Giresunspor'un küme düşmesinin kesinleştiği 1. Lig'de son haftaya 3 takım küme düşme tehlikesiyle girecek.

PUAN DURUMU

1- Eyüpspor: 72 puan (Süper Lig)
2- Göztepe: 69 puan (Süper Lig)
3- Sakaryaspor: 57 puan (Play-off finali)
4- Bodrumspor: 56 puan (Play-off)
5- Çocum FK: 56 puan (Play-off)
6- Kocaelispor: 55 puan (Play-off)
7- Bandırmaspor: 50 puan (Play-off)
8- Gençlerbirliği: 50 puan
9- Boluspor: 50 puan

DÜŞME HATTINDA PUAN DURUMU

14- Tuzlaspor: 37 puan
15- Adanaspor: 36 puan
16- Şanlıurfaspor: 35 puan
17- Altay: 9 puan (Küme düştü)
18- Giresunspor: 7 puan (Küme düştü)

BUGÜN OYNANAN MAÇLARIN SONUÇLARI

Bandırmaspor 2-1 Keçiörengücü
Sakaryaspor 0-2 Tuzlaspor
Gençlerbirliği 1-0 Giresunspor
Manisa FK 1-0 Boluspor
Çorum FK 1-1 Şanlıurfaspor
Ümraniyespor 2-0 Erzurumspor
Altay 0-2 Adanaspor
Bodrum FK 3-0 Kocaelispor

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#Trendyol 1. Lig#1. Lig Play-Off Yarışı#1. Lig Küme Düşme Hattı

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