1. Lig'de play-off ve küme düşme hesapları son haftaya kaldı!

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Trendyol 1. Lig'de dün akşam oynanan Eyüpspor - Göztepe maçı dışındaki tüm maçlar bugün aynı anda oynandı. Play-off finaline kalacak takım, play-off'a kalacak 4 takım ve küme düşecek son takımı yakından ilgilendiren maçların sonuçlarına göre tüm hesaplar son haftaya kaldı.
Haftaya 3. sırada giren Sakaryaspor, evinde Tuzlaspor'a 2-0 mağlup oldu. Tuzlaspor bu galibiyetle düşme hattının hemen üzerine çıktı. Sakaryaspor 57 puanda kalarak son haftaya 3. sırada girdi.
Üçüncülük şansı olan Bodrumspor evinde Kocaelispor'u 3-0 mağlup edip bu şansını son haftaya taşıdı. 55 puanda kalan Kocaelispor'un da son hafta öncesi üçüncülük şansı bulunuyor ancak rakibi Sakaryaspor olacak. Bir diğer üçüncülük şansı olan takım Çorum FK da Şanlıurfaspor ile 1-1 berabere kaldı ve puanını 56'ya yükseltti.
Play-off potasının son basamağı için son haftaya 3 takım 50'şer puanda giriyor.
Altay ve Giresunspor'un küme düşmesinin kesinleştiği 1. Lig'de son haftaya 3 takım küme düşme tehlikesiyle girecek.
PUAN DURUMU
1- Eyüpspor: 72 puan (Süper Lig)
2- Göztepe: 69 puan (Süper Lig)
3- Sakaryaspor: 57 puan (Play-off finali)
4- Bodrumspor: 56 puan (Play-off)
5- Çocum FK: 56 puan (Play-off)
6- Kocaelispor: 55 puan (Play-off)
7- Bandırmaspor: 50 puan (Play-off)
8- Gençlerbirliği: 50 puan
9- Boluspor: 50 puan
DÜŞME HATTINDA PUAN DURUMU
14- Tuzlaspor: 37 puan
15- Adanaspor: 36 puan
16- Şanlıurfaspor: 35 puan
17- Altay: 9 puan (Küme düştü)
18- Giresunspor: 7 puan (Küme düştü)
BUGÜN OYNANAN MAÇLARIN SONUÇLARI
Bandırmaspor 2-1 Keçiörengücü
Sakaryaspor 0-2 Tuzlaspor
Gençlerbirliği 1-0 Giresunspor
Manisa FK 1-0 Boluspor
Çorum FK 1-1 Şanlıurfaspor
Ümraniyespor 2-0 Erzurumspor
Altay 0-2 Adanaspor
Bodrum FK 3-0 Kocaelispor