1.408 oran bildi, 120 bin 876 TL kazandı! Misli'de 5 maçlık iddaa kuponu...

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Türkiye’nin en hızlı büyüyen resmi Bahis platformu Misli’de, üyeler kazançlarına kazanç katmaya devam ediyor.

Bir Misli üyesi, cuma günü oynadığı kuponuna Çin Süper Ligi’nden 5 maç ekledi. Oldukça yüksek oranlı seçimler yapan üye, 1.408 oranlı kuponunu Misli Arena’da diğer üyelerle de paylaştı.

Misli Arena’da üyeler; kupon paylaşımı ve yorumlar yapabildiği gibi aynı zamanda yaptıkları kuponlar üzerinden Arena Puanları kazanabiliyor.

Siz de hemen Misli’ye üye olarak maçlara “Şampiyon Oran” farkı ile daha yüksek oranlarla oynayabilir; canlı yayınlarla maçların heyecanını daha fazla yaşayabilirsiniz. Misli, yeni üyelerine anında 50 TL kazanma şansı da sunuyor.

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5 maçta da gol seçeneklerini tercih etti

Çin Süper Ligi’nde 5 maça oynayan Misli üyesi, 5 maç arasından 3’üne “3.5 Üst”, 2’sine ise “+6 Gol” oynadı. 3.5 üst oynadığı maçlardan; Henan Songshan – Wuhan Three Towns maçı 2-3, Meizhou Hakka – Chengdu Rongcheng maçı 1-4 ve Changchun Yatai – Beijing Guoan maçı ise 3-2 sonuçlandı. Misli üyesi bu 3 maçta sırasıyla 3.53, 2.78 ve 2.39’luk oranlar yakaladı.

+6 Gol tercihleriyle harika oranlar tutturdu

Kuponundaki son 2 maçına “+6 Gol” oynayan Misli üyesi, Zhejiang – Nantong Zhiyun ve Cangzhou – Tianjin Jinmen maçlarında en az 6 gol olacağını tahmin etti. 5-2 sonuçlanan Zhejiang – Nantong Zhiyun maçıyla üye tam 6.44 oran bildi. Cangzhou – Tianjin Jinmen maçı ise 2-4 sonuçlandı ve maçta tam 6 gol çıkmış oldu. Üye, bu tahminiyle de 9.39’luk oranı tutturdu.

Üye böylece toplamda 1418.30 oran ile 120 bin 876 TL kazanmış oldu ve bu kuponuyla Misli Arena’da günün “En İyi 20 Kuponu” arasında yer aldı.

Siz de Misli’ye sadece üye olarak Misli Arena’da kuponlarınızı paylaşabilir, İddaa bilginizi konuşturarak “Krallar” arasındaki yerinizi alabilir ve Arena Puanları kazanabilirsiniz. Ayrıca sadece Misli’de yer alan “Canlı Sohbet” özelliği ile maçlar oynanırken diğer üyelerle maçları değerlendirme şansını da yakabilirsiniz.

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İşte Misli üyesinin Misli Arena’da hem kazandığı hem de kazandırdığı o kupon…

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