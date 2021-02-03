1.000.000 Dolar ödül havuzlu 2021 BRAWLHALLA Espor Programı Açıklandı

Toplam 1.000.000 ABD doları ödül havuzu olacak ve Şubat Kasım 2021 arasında planlanan beş uluslararası şampiyona ile gerçekleşecek. Brawlhalla’nın şimdiye kadarki en büyük ödül havuzlu 2021 sezonu, Ubisoft’un dünya çapında 50 milyondan fazla oyuncuya sahip olan destansı dövüş oyununun büyüyen e-spor platformunu destekleme kararlılığını gösteriyor.

Yıl boyunca beş uluslararası turnuva düzenlenecek. 2021 sezonu Kış Şampiyonası ile başlayacak: 75.000 ABD doları tutarındaki toplam ödül havuzuyla bu çevrim içi turnuva 27 Şubat - 14 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek. Brawlhalla, çapraz platform oyunu destekler ve oyuncuların herhangi bir platformda rekabet etmesine olanak tanır. Oyuncular bugünden itibaren kaydolabilirler. Daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz: www.brawlhalla.com/esports

Bu yılın ilerleyen günlerinde, dünyanın her yerinden oyuncular şunlara katılabilecekler:

Bahar Şampiyonası: Nisan ve mayıs aylarında çevrim içi olarak gerçekleşecek.

Nisan ve mayıs aylarında çevrim içi olarak gerçekleşecek. Yaz Şampiyonası: Temmuz'da çevrim içi olarak gerçekleşecek.

Temmuz'da çevrim içi olarak gerçekleşecek. Sonbahar Şampiyonası: Eylül ve ekim aylarında çevrim içi olarak gerçekleşecek.

Eylül ve ekim aylarında çevrim içi olarak gerçekleşecek. Dünya Şampiyonası: Kasım ayında gerçekleşecek. Formatla ilgili daha fazla bilgi bu yılın ilerleyen günlerinde paylaşılacak.

Bu turnuvalarda, tüm oyuncular Brawlhalla e-spor programı ödül havuzundan kazanç elde etme şansına sahip olacak. Ayrıca Ubisoft ve Blue Mammoth Games, yıl boyunca haziran ayında gerçekleşecek benzersiz yeni bir formatla dört haftalık çevrim içi bir yarışma olan Brawlhalla Pro Series de dahil olmak üzere çeşitli davetlilere özel etkinlikler düzenleyecek.