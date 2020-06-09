09.06.2020 Günün Canlı Maç Yayınları

Bu bir ilandır

İşte günün CANLI YAYIN listesi...

17:00 LP Andreev, Danila - Demic, Ying

17:00 LP Nikiforov, Oleg - Gribkov, Alexander

17:00 LP Klimentev, Vladimir - Pashkov, Nikolay

17:30 LP Yanshaev, Alexey - Vakar, Sergey

17:30 LP Khudaiberdiev, Zhasur - Pinkovskii, Pavel

17:30 LP Pandur, Ivan - Yusipov, Timofey

19:00 LP Bazilevsky, Vitaly - Kolesnikov, Dmitriy

19:00 LP Nemashkalo, Vladimir - Molodtsov, Denis

19:00 LP Arutiunyan, Artem - Matveev, Igor

19:30 LP Kryuchkov, Evgenii - Homutov, Serguei

19:30 LP Ogay, Sergey - Serebrennikov, Alexandr

19:30 LP Volkov, Aleksandr Dmitrie - Merkushin, Yuriy

19:30 AL2 Dynamo Dresden - Greuther Furth

19:30 AV1D St. Pölten - Admira Wacker

19:30 AV1D WSG Tirol - Mattersburg

20:00 LP Molodtsov, Denis - Ogay, Sergey

20:00 LP Matveev, Igor - Kryuchkov, Evgenii

20:00 LP Kolesnikov, Dmitriy - Volkov, Aleksandr Dmitrie

20:30 LP Homutov, Serguei - Arutiunyan, Artem

20:30 LP Serebrennikov, Alexandr - Nemashkalo, Vladimir

20:30 LP Merkushin, Yuriy - Bazilevsky, Vitaly

21:00 LP Arutiunyan, Artem - Kryuchkov, Evgenii

21:00 LP Bazilevsky, Vitaly - Volkov, Aleksandr Dmitrie

21:00 LP Nemashkalo, Vladimir - Ogay, Sergey

21:30 LP Kolesnikov, Dmitriy - Merkushin, Yuriy

21:30 LP Molodtsov, Denis - Serebrennikov, Alexandr

21:30 LP Matveev, Igor - Homutov, Serguei

21:30 AV1D Austria Wien - Altach

Bayern ve Dortmund hafta sonunu kazançlı geçti, 7 puan farkla Münih ekibi liderliğini korudu.

Schalke kan kaybetmeye devam etse de Düsseldorf ve Bremen'in kayıpları da sürünce orta sıralarda kalmaya devam etti.

Leverkusen ve M'Gladbach'ın yenildiği haftada RB Leipzig de 90+2'de kalesinde gol görünce, aralarından sıyrılma şansını kaçırdı.

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