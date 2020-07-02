02.07.2020 Günün Canlı Maç Yayınları
Maçları Misli.com'da CANLI İZLE! Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade... İspanya La Liga ve Almanya Bundesliga başta olmak üzere cuma gününden başlayarak hafta sonları da Güney Kore K-1 Lig ve Rusya Premier Liga ile keyfine keyif kat, her gün onlarca Masa Tenisi maçı da CANLI YAYINLA Misli.com'da! İşte günün maçları...
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İşte günün CANLI YAYIN listesi...
15:00 LP Ilyukhin, Evgeniy - Sayanov, Denis
15:00 LP Matveev, Igor - Homutov, Serguei
15:00 LP Kolesnikov, Dmitriy - Nikulin, Sergey
15:30 LP Petrochenko, Dmitry - Zhurba, Nikolai
15:30 LP Volkov, Aleksandr Dmitrie - Grebenyuk, Bogdan
15:30 LP Arutiunyan, Artem - Poletaev, Igor
16:00 LP Homutov, Serguei - Arutiunyan, Artem
16:00 LP Sayanov, Denis - Petrochenko, Dmitry
16:00 LP Nikulin, Sergey - Volkov, Aleksandr Dmitrie
16:30 LP Poletaev, Igor - Matveev, Igor
16:30 LP Grebenyuk, Bogdan - Kolesnikov, Dmitriy
16:30 LP Zhurba, Nikolai - Ilyukhin, Evgeniy
17:00 LP Matveev, Igor - Arutiunyan, Artem
17:00 LP Ilyukhin, Evgeniy - Petrochenko, Dmitry
17:00 LP Kolesnikov, Dmitriy - Volkov, Aleksandr Dmitrie
17:30 LP Nikulin, Sergey - Grebenyuk, Bogdan
17:30 LP Sayanov, Denis - Zhurba, Nikolai
17:30 LP Homutov, Serguei - Poletaev, Igor
20:30 İS1 Eibar - Osasuna
20:30 İS1 Real Sociedad - Espanyol
21:30 AL1P Werder Bremen - Heidenheim
23:00 İS1 Real Madrid - Getafe
Barcelona'nın puan kayıpları ve Real Madrid'in firesiz ilerleyişi sonrası zirveye kurulması!
Eibar, Osasuna'yı konuk ederken; Real Sociedad da Espanyol'u ağırlayacak...
Lider Real Madrid, Getafe'yi yenip Barça ile puan farkını açmak istiyor...
İspanya La Liga CANLI İZLE keyfiyle Misli.com'da!
Almanya'da ligler sona erdi, sıra Play-out/off maçlarında!
Bundesliga'yı 16. sırada bitiren Bremen, Play-out/off ilk maçında 2. Bundesliga'nın 3.'sü Heidenheim ile oynayacak...
Almanya'da futbol keyfi CANLI İZLE artısıyla Misli.com'da!
Cuma, cumartesi ve pazar günleri Güney Kore K-1 Lig ve Rusya Premier Liga maçlarıyla da keyfine keyif kat!
Bitmedi, futbol maçlarının yanında Masa Tenisi de CANLI YAYINLA Misli.com'da!
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