0-0'ın rövanşında nefesler tutulacak! Galatasaray-Barcelona maçında iddaa'da öne çıkan...

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GALATASARAY

Camp Nou'dan 0-0'la ayrılan Galatasaray, yıpratıcı hava şartları nedeniyle İstanbul yerine İzmir'e dönmek zorunda kalmıştı.

Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçtan yalnızca 1 gün önce tesislerine kavuşabilen sarı-kırmızılılar, özellikle ilk 45 dakika içerisindeki performansıyla herkesi kendine hayran bıraktı.

Kerem Aktürkoğlu attığı 2 golle yıldızlaşırken, Barcelona maçı öncesi de moral depolanıyordu...

Barça maçı öncesi Arda Turan sakat, Halil Dervişoğlu hasta. Semih Kaya ve Omar Elabdellaoui liste dışı. Takımda başka eksik de yok.

TD Domenec Torrent, İspanya'dakine benzer bir disiplinle sahada olacaklarını, özellikle ilk yarım saat içerisinde çok dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

İlk 11'de değişiklik olmayacaktır. Kanatlarda Ryan Babel ve Kerem Aktürkoğlu, beklerde Sacha Boey ve Patrick van Aanholt görürüz.

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Orta alanda ağır yükü Berkan Kutlu ve Taylan Antalyalı çekecektir. En ileride Mostafa Mohamed başlar, desteği Sofiane Feghouli verir...

BARCELONA

Sezona Ronald Koeman ile giren ancak sonrasında TD koltuğuna Xavi Hernandez'i oturtan Barcelona, Xavi'nin ilk haftalarında istediği sonuçları alamamıştı ancak La Liga'da son haftalarda fire vermediler.

Real Madrid'in hala oldukça gerisindeler ancak özellikle son 6 maçta gol yollarında etkili olduklarını söylemek lazım. Galatasaray'la oynadıkları ilk maç hariç...

Dani Alves liste dışı. Ansu Fati, Samuel Umtiti ve Sergi Roberto sakatlıkları nedeniyle deplasman kafilesinde yer almadı.

Alves'in yokluğunda sağ bekte bir kez daha Sergio Dest izleyeceğiz, sol bekte tecrübeli isim Jordi Alba ter dökmeye devam edecek. Gerard Pique maç saati netleşecek.

Gavi'nin cezası sona erse de Xavi'nin orta üçlüde "Pedri, Busquets & De Jong" ile oynaması bekleniyor.

Hücum hattında ise "Adama Traore, Aubameyang & Ferran Torres" görebiliriz.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Bu sezon Avrupa kupalarında grup aşamasından bu yana boy gösteren 96 takım arasında hiçbir maçın ilk yarısında gol yemeyen tek ekip Galatasaray!

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- Türk takımlarına konuk olduğu ilk 4 Avrupa kupası maçının hiçbirini kazanamayan Barcelona (1 beraberlik - 3 mağlubiyet), son 3 ziyaretinde ise gol yemeden sahadan galibiyetle ayrıldı.

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Hem Barcelona'da hem de Galatasaray'da forma giymiş futbolcuları hatırlayalım...