Haber Giriş: 20.03.2020 - 01:31,
Son Dakika | Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ta corona vürüsü tespiti!
NBA'de Philadelphia 76'ers'ten yapılan açıklamada 3 kişide koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği NBA ekibi Philadelphia 76ers'ta 3 kişide koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu.
Yapılan açıklamada, "Oyuncular, antrenörler, destek personelleri de dahil olmak üzere yapılan Kovid-19 testlerinde 3 pozitif sonuç çıkmıştır. Kişiler bireysel karantinaya alınmış durumda ve talimatlara uymaya devam etmekteyiz"
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