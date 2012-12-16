Ringin süperstarları Türkiye’de

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23 Şubat’taki gösteri İstanbul’da, Ülker Arena’da. Dünya Eğlence Güreşi yani WWE öylesine bir fenomen ki, 145’i aşkın ülkede 30 dilde yayınlanıyor ve 600 milyondan fazla kişiye ulaşıyor.

RİNGLERDE KİM KİMDİR?

John Cena: 1.85 m boyunda. 113.9 kilo ağırlığında. WWE şampiyonu. Haziran 2012 SmackDown’da sahneye ilk kez çıktı ve bir yılda WWE’nin bir numaralı starı oldu. John Cena, 9 milyondan fazla Facebook takipçisiyle WWE’nin en çok beğenilen yarışmacısı.

CM Punk: 1.88 boyunda 99 kilogram ağırlığında. WWE şampiyonu, Champion; Dünya Ağırsıklet şampiyonu. ECW şampiyonu. CM Punk, ‘Uykuya Dal’ ve ‘Anaconda Vice’ diye tanımladığı kendine has hareketleriyle tanındı. Tüm zamanların en iyilerinden biri olarak nitelendirilen Punk, asi görünümünün aksine dövüşürken son derece stratejik.

Kofi Kingston: 1.83 metre boyunda, 96 kilo. Intercontinental şampiyonu ve ABD şampiyonu. Ringe her çıktığında gösterdiği sınırsız coşkusu ve atletik kabiliyeti onu WWE dünyasının en sevilen starlarından biri yaptı.