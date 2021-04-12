Yosun Maskesi Ne İşe Yarar Ve Nasıl Yapılır? Yosun Maskesi Faydaları Ve Yapımı İçin Tarifler

Yosun maskesi antioksidan barındırması nedeniyle cilt sorunlarını ortadan kaldırabilir. Düzenli kullanıldığında bu maske yüzdeki lekeleri de giderecektir. Yosun maskesi özellikle ergenlik sivilcelerini de ortadan kaldırır.



Yosun Maskesi Nedir?



Yosun maskesi cilt temizliğinde kullanılan oldukça faydalı bir maske çeşididir. Yosun maskesi cildi temizlerken toksinleri de arındırmaktadır. Yosun maskesi genel olarak cilt sorunlarını gidermek için kullanılır.



Her yaş grubunda kullanılabilen yosun maskesi ergenlik sivilcelerini gidermektedir. Aynı zamanda yaşlılık izleri de bu maske sayesinde giderilebilir. Deniz yosunundan yapılan bu cilt maskesi ciltteki nem oranını da dengelemesi ile bilinir. Hücre yenilenmesini sağlayan yosun maskesi yaşanan cilt sorunlarını da ortadan kaldıracaktır.



Yosun Maskesi Ne İşe Yarar?



Yosun maskesinin cilde pek çok faydası bulunmaktadır. Aktarlardan da alınabilecek bu yosun maskesi düzenli kullanıldığı takdirde çok faydalı olacaktır. Şifa kaynağı olarak bilinen yosun maskesi maskesi düzenli kullanıldığı takdirde cildi yeniler. Lekeleri de azaltan yosun maskesi cilde pürüzsüz bir görünüm kazandırır.



Deniz yosunu maskesi yüksek oranda antioksidan içermektedir. Bu nedenle yosun maskesi cildi derinlemesine temizler. Böylece yüzdeki toksinlerden de arınma sağlanır. Deniz yosunu genel olarak hücre yenilenmesini sağlar. Böylece cilt sorunları da ortadan kalkacaktır. Cilt sorunları böylece giderilir.



Yosun Maskesi Nasıl Yapılır? Yosun Maskesi Yapımı



- 2 yemek kaşığı dolusu toz yosun

- 3 yemek kaşığı dolusu saf zeytinyağı



Toz yosun ve saf zeytinyağı iyice karıştırılır. Böylece bu karışım cilde dürülür. Yaklaşık 20 dakika boyunca maskenin ciltte kuruması beklenir. Maske iyice kuruduktan sonra da cilt bol su ile yıkanır. Böylece maske de çıkarılır.



Ballı Yosun Maskesi



- 3 yemek kaşığı dolusu yosun

- 2 yemek kaşığı dolusu zeytinyağı

- 1 tatlı kaşığı kadar bal

- Biraz içme suyu



Geniş bir kase içinde yosun, zeytinyağı, bal ve su karıştırılır. Bu karışım ise fırça ile cilde sürülür. Ayrıca bu maske yağlı, kuru ve karma ciltlere iyice masaj yapılarak uygulanır.



Yosun Maskesi Faydaları Nelerdir?



Yosun maskesinin birbirinden çok faydası bulunmaktadır. Ayrıca yosun maskesi düzenli bir şekilde uygulandığında ciltteki sivilce ve akneler yok olur. Bunun yanı sıra yosun maskesi düzenli uygulandığı takdirde tüm ciltlerde tam koruma sağlamaktadır. Bu maske 10 günde bir de uygulanabilir. Ciltte nem dengesini sağlayan yosun maskesi cildi ölü derilerden de arındırır.



Günümüzde çok sık kullanılan yosun maskesi cilde derinlemesine etki ederken gözeneklerin de açılmasını sağlar. Yosun içindeki bileşenler ise ciltteki selülit olan bölgeleri ortadan kaldırır. Böylece yosun maskesi uygulanan cilt daha canlı ve parlak bir görünüme sahip olur. Bu nedenle yosun maskesinin düzenli kullanılması son derece önem taşımaktadır. Ciltte kullanılan deniz yosunu genellikle sprulina olarak bilinmektedir. Bu maske her cilt tipine uygundur.



Yosun Maskesi İçin Pratik Tarifler



- 3 yemek kaşığı yosun tozu

- 1 yemek kaşığı ılık su

- 1 çay kaşığı aloe vera

- 1 yemek kaşığı bal



Derin bir kabın içerisine yosun tozu, ılık su, aloe vera jeli ve bal konulur. Bu karışım iyice karıştırılır. Bu sayede yosun maskesi iyice karıştırılarak yüze uygulanır. Yüze uygulanan bu maske ciltte yenilenme ve derinlemesine bir yumuşaklık sağlar.