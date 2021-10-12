Tırnak Eti Bakımı Nasıl Yapılmalı? Tırnak Eti Bakımı İçin Evde Doğal Çözüm Önerileri

Tırnak bakımında, pek çok nedenle kolayca etkilenebilen ve suya maruz kalan tırnak etlerimiz hızla büyüyor. Tırnak etini bilinçsizce kesmenin zararlarından bahseden uzmanlar aracılığıyla, bu konuya olan hassasiyet artmaktadır. Peki, evde doğal çözüm yöntemleriyle tırnak bakımı nasıl yapılır? İşte tırnak bakımı ile ilgili merak edilenler…

Tırnak Eti Bakımı Nasıl Yapılmalı?

Tıpkı eller gibi tırnaklarımızın da sık ve fazla miktarda deterjan-su-sabunla temasını engellemeliyiz. Bunun en pratik yolu eller için söylediğimiz gibi iş yaparken eldiven giymeyi alışkanlık haline getirmektir.

Tırnak eti ile fazla oynamamak gerekir.

Genellikle manikür-pedikür işlemi yaparken batan bir tırnağı kurtarmak için tırnak etinin yan tarafını daha derine doğru kesmek yeterli görülür. Bu tırnağın daha derinde (geride) batmasına sebep olur ve 1-2 hafta içinde (tırnak uzadıkça) sebep olacağı ağrı ve şekil bozukluğu daha da fazla olacaktır.

Yapısal olarak ince ve yumuşak tırnaklara sahip kişiler tırnak sertleştirici cilalar kullanabilir, bunlar içlerinde sertleştirici kimyasallar içeren saydam ojelerdir. Tırnağın sadece ön kısımlarına uygulanmalı ve tırnak etlerine temas ettirilmemelidir.

Uygunsuz manikür yaptırmamak için hijyene önem verin ve tırnak eti yumuşatıcılarını kullanmaya özen gösterin. Tırnak çevresine sürdüğünüz vazelin veya gliserin tırnak etlerinizin yumuşamasına yardımcı olacaktır.

Tırnak Eti Bakımı İçin Evde Doğal Çözüm Önerileri

Evde tırnak bakımı için kolay malzeme ve yöntemler kullanarak soyulan ve mikroplara neden olan tırnak etlerinizi güçlendirmeniz mümkün.

Malzemeler:

1 çorba kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı limon suyu

1 tatlı kaşığı sirke

1 çay kaşığı zeytinyağı

Bir tas ışık suya malzemelerinizi ekledikten sonra durabildiğiniz kadar parmaklarınızı tasın içinde tutun.

Ayrıca tırnak etlerinize gereken nemi sağlamak ve iyileştirmek adına portakal yağı, jojoba yağı, badem yağı, argan yağı ve çay ağacı yağı sürebilirsiniz.