Sevgilinizle İlk Kez Seyahat Etmeden Önce Bilmeniz Gerekenler

Sevgilinizle ilk kez seyahate çıkmadan önce bunları mutlaka konuşun:

Bütçe: Seyahate çıkarken bütçe planlaması yapmak en önemli konulardan biridir. Seyahat masraflarını kim karşılayacak? Ortaklaşa mı ödeyeceksiniz? Kim ne kadar bütçe ayırabiliyor? Bunları konuşmadan yola çıkmayın.

Ulaşım şekli: Bazı insanlar birinci sınır yolculuktan hoşlanır bazıları ise ulaşım aracını hiç önemsemez. Uçak, otomobil, otobüs, tren vs... Yolculuğunuzu nasıl yapacağınıza beraber karar vermelisiniz.

Otel: Tıpkı ulaşım gibi otel de kişilerin tatil anlayışına göre değişir. Kimisi için tatil lüks otel anlamına gelirken kimisi için ise önemli olan şey kaldığı yerden çok daha fazla gezmek ve görmektir. Paranızı neye harcamak istediğinize önceden karar vermelisiniz.

Mesela bir kişi lüks otelde kalmak isterken diğeri daha salaş bir yer tercih ediyorsa, taraflardan biri oteli diğeri de yemek masraflarını karşılayabilir. Böylece bütçe anlamında da zorlanmamış olunur.

Seyahate çıkmadan önce çok fazla fikir ayrılığı yaşıyorsanız belki de farklı yaşam tarzlarına sahipsiniz demektir. Ancak bu ortak noktada buluşamayacağınız anlamına gelmiyor.

Ne demişler; "Bir insanı tanımak için ya alışverişe ya da seyahate çık." Bu sözü de örnek alarak birbirinize şans vermeli ve yolda tanımaya çalışabilirsiniz. Tatil sonrası gerçekten çok farklı olduğunuzu anlarsanız da en azından yol yakınken bazı şeyleri görmüş olursunuz.