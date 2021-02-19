Salep Nasıl Yetişir? Salep Türkiye'de En Çok Ve En İyi Nerede Yetişir Ve Nasıl Yetiştirilir?

Soğuk kış günlerinde bir fincan salep, vücut sıcaklığını artırır ve şifa verir. Tadına doyum olmayan salep yetiştiriciliği son yıllarda daha çok gelişme göstermektedir.



Salep Nasıl Yetiştirilir?



Kış mevsiminin mis kokulu içeceği salep, endemik bir bitki türü olan yabani orkidelerden elde edilir. Bu bitkiler koruma altına alındığından dolay 1977 yılından beri salep ihracı yasaktır. Aynı zamanda kendiliğinden yetişen saleplerin dağlardan toplanması da yasaktır. Salep, bitkinin köklerinde bulunan lale soğanlarına benzer yumrulardan elde edilir. Tüketilmek için kullanılan bitkilerde bu yumrulardan birden fazla vardır fakat dağ saleplerinde sadece tek bir yumru vardır. Bu nedenle toplandığında bir daha salep yetişmeyeceği anlamına gelir.



Salep Nerelerde Yetişir?



Ülkemizde salep hemen her bölgede yetişebilir. Fakat özellikle kireçli toprakları seven salep, bazı bölgelerde daha verimli yetişir. Türkiye’de salep Muğla, Isparta, Manisa, Kastamonu, Kahramanmaraş ve Yozgat illerinde daha çok yetişmekle birlikte daha kalitelidir ancak diğer bölgelerde de salep yetişebilmektedir.



Çayırlık alanlarda yetişen ve ormanlık alanda yetişen salep olmak üzere genellikle iki tiptir. Yumruları daha iri olan dağ salepleri birinci sınıf üründür, yumruları daha küçük olan çayır salepleri ise ikinci sınıf üründür.



Salep Ne Zaman Ekilir?



Bölgeden bölgeye değişiklik gösteren salep ekim zamanı, Eylül zamanlarında Şubata kadar sürebilmektedir. Yabani orkide soğanları salep tohumları olarak kullanılmaktadır. Ekilen saleplerin olgunlaşması gerekir bu nedenle kış boyunca toprağın altında kalması gerekir.



Salep Ne Zaman ve Nasıl Hasat Edilir?



Baharın gelmesiyle çiçek açmaya başlayan salepler hasat edilebilir. Sıcaklığa bağlı olan hasat zamanı, Batı bölgelerinde Mart ve Nisan ayı gibi gerçekleşirken, Doğu bölgelerinde ise hasat zamanı Haziran ayını bulabilir.



Salebin nasıl hasat edildiğini merak edenler için ise hasat şu şekilde yapılır: Salep hasadı makineler ile değil, tek tek insanlar tarafından yapılır. Bitkinin kökünde bulunan daha kahverengi pörsümüş ve iri olan soğanlardan ana kök bırakılır. Taze olan diğer yan kökler toplanır. Tek köke sahip dağ salepleri hasat edilmez. En az iki köke sahip olan salepler hasat edilebilir. Çatallı ya da yumurta şeklinde olan köklerden birden çok bulunuyor ise ana kökün bırakılması şartıyla hasat edilebilir.