Salep Bitkisi Nasıl Yetişir? Salep Bitkisi Türkiye'de En Çok Ve En İyi Nerede Yetişir Ve Nasıl Yetiştirilir?

Salep kışın soğuk havalarda sıcak sıcak içilen tatlı bir içecektir. Salep bir çeşit tozdur ve salep bitkisinden elde edilir.



Salep Bitkisi Nasıl Yetişir?



Salep bitkisi orkidegiller familyasına ait bir bitkidir. Genellikle mor renkli olan salep bitkisi bazen beyaz renk de olabilir. Güzel görüntüsü nedeniyle süs bitkisi olarak kullanılan salep bitkisinin toprak altında kalan kısmının ezilmesiyle bildiğimiz salep tozu elde edilir.



Soğuk havaya elverişli olan salep bitkisi çoğu iklimde yetişebilir. Kumlu ve kireçli toprakları seven salep bitkisi evlerde saksı içinde yetiştirmeye de elverişlidir. Salep bitkisinin tohumu ekildikten sonra güneş ister. Fazla suyu sevmeyen salep bitkisinin toprağının nemli olması gerekir. Eylül ayında ekimi yapılan salep bitkisi, çiçeğini nisan ve haziran aylarında açar. Bu dönem de salep bitkisi hasat edilebilir.



Salep Bitkisi Nerede Yetişir?



Salep bitkisi soğuk hava koşullarını seven ve genellikle kendiliğinden doğal olarak yetişen bir bitkidir. 2500 metre yüksekliklere kadar salep bitkisine rastlanabilir. Salep bitkisi soğuk ve kireçli topraklardan hoşlanır. Fazla suyu sevmeyen salebin toprağının orta seviyede nemli olması gerekir. Salep bitkisi deniz seviyesinde de yüksek dağlarda da yetişebilen bir bitkidir. Bu nedenle de çoğu coğrafi koşula da uygundur. Aynı zamanda salep bitkisi şifalı bitkilerdendir.



Salep Bitkisi Türkiye'de Nerede Yetişir ve Yetiştirilir?



Salep bitkisi Türkiye'de neredeyse her bölgede yetiştirilebilir. Antalya ve çevresi, Ege kıyıları, İç Anadolu ve Van gibi farklı illerimizde salep yetiştiriciliği yapılmaktadır. Türkiye'de en ünlü salep ise Burdur'un Bucak ilçesinde yetiştirilir. Bucak'tan sonra ülkemizdeki en iyi salep Kastamonu ve Yozgat illerinde yetiştirilir.



Salep Bitkisi En Çok Nerede Yetişir ve Yetiştirilir?



Salep genellikle süt veya suyla karıştırılarak içecek şeklinde tüketilse de giderek yaygınlaşan salep üretimi ve tüketimi sebebiyle pek çok farklı şekillerde de karşımıza çıkabilir. Dondurma, kurabiye ve çeşitli tatlılarda kullanılan salep bitkisi, dünyanın farklı bölgelerinde yetiştirilebilir.



Salep yetiştiriciliği pek çok farklı bölgeye dağılmış şekildedir. Belçika, hollanda, İtalya, Rusya, Tunus, Danimarka, Suriye, Irak, Romanya, Fransa, İspanya ve Norveç de dahil olmak üzere farklı ülkelerde salep bitkisi yetiştiriciliği yapılmaktadır.