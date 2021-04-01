Okaliptus Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Okaliptus Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Okaliptus ağacı daha çok Okyanusya ikliminde yetişmektedir. Bu ağaç ayrıca sıtma ağacı olarak da lanse edilmektedir. Çünkü tarihte bu ağacı sıtma tedavisinde kullanıldığı bilinmektedir.

Okaliptus Ağacı Nedir? Okaliptus Ağacı Hakkında Bilgi

Mersingiller familyasına mensup olan bir ağaç türüdür. Oldukça fazla çeşidi bulunan ağaç türleri arasında yer almaktadır. Bu ağacın 500'ü aşkın olan türü bulunmaktadır. Özellikle Avustralya kıtasına hakim olan ağaç türlerinden olan Okaliptus ağacı bu kıtada fazlaca yetiştirilmektedir. Ağacın birçok özelliği bulunmaktadır. Ülkemizde ise bu ağaç türü ilk kez Akdeniz kıyısında yetiştirilmiştir. Akdeniz ikliminde de yetişebilen bir ağaç türü olarak bilinmektedir. Bataklık olan bölgelerde sürekli olarak bu ağaca rastlandığı için bu ağaç için bataklık ağacı da denilmektedir.

Okaliptus Ağacı Latince İsmi

Okaliptus ağacının Latince ismi Eucalyptus olarak belirtilmiştir.

Okaliptus Ağacı Özellikleri

- Bu ağacın boyları 100 metre olabilmektedir.

- Boyları oldukça uzuna ulaşabildiğinden dolayı bu ağaçlar dünyanın en uzun ağaçları arasında yer almaktadır.

- Ağacın gövdesi oldukça engebelidir. Gri bir renge sahiptir.

- Okaliptus ağacının yaprakları koyu yeşil rengine sahiptir.

- Bu ağacın yaprakları gövde ile bitişiktir.

- Bitkinin tadı ise oldukça acıdır.

- Kış aylarına oldukça dayanıklıdır. Diğer ağaçların tersine kış aylarında yapraklarını korur.

Okaliptus Ağacı Ne Zaman Dikilir?

Ağacın dikiminde kaliteli tohum kullanmanız son derecede önemlidir. Dikim için de yine soğuk mevsimi tercih etmelisiniz. Okaliptus ağacının dikimi için en uygun aylar Şubat ve Mart aylarıdır.

Okaliptus Ağacı Nerede Yetişir?

Okaliptus ağacı Okyanus'ya iklimini daha çok sever. Bundan dolayı Avustralya, Endonezya gibi ülkelerde bu ağaç yoğun miktarda yetişmektedir. Okaliptus ağacı ülkemizde ise Akdeniz iklimine sahip olan illerde yetişir. Ülkemizde ilk olarak bu ağaç Muğla ilimizde yetişmiştir.

Okaliptus Ağacı Nasıl Yetiştirilir ve Budanır?

Okaliptus ağacı ilk olarak evde yetiştirebileceğiniz bir ağaç türüdür. Daha sonra büyüdüğü zaman toprağa tekrardan ekebilirsiniz. Ağacın yetiştirilmesi için öncelikle tohumu kaliteli seçmeniz gerekmektedir. Bu ağaç dünyanın en büyük ağaçlarından bir tanesi olduğundan dolayı bakımı da titizlik ile yapılmalıdır. Öncelikle Okaliptus ağacı gün ışığını oldukça fazla sevmektedir. Evinizde yetiştirdiğiniz ilk olarak Okaliptus bitkisini gün ışığı alan bir bölgede yetiştirmeniz gerekmektedir. Doğa koşullarına oldukça dayanıklı bir ağaç olduğundan dolayı bu ağacı balkonunuzda da büyütebilirsiniz. Ağacın yetişmesi için maksimum hava sıcaklığı 10 derece ila 25 derece olmalıdır.

Okaliptus ağacının toprağı mutlaka nemli olmalıdır. Ağacı yetiştirirken toprağın daima nemli kalmasıan özen göstermelisiniz. Aynı zamanda toprak seçiminde de yüksek kaliteli toprağı seçmeniz gerekmektedir. Ağacı ektikten sonra fazla su vermenize gerek yoktur. 4 günde bir sulamanız yeterli olacaktır. Dikimi yaparken mutlaka düzgün bir şekilde diktiğinizden emin olun. Kökler zarar görebildiğinden dolayı bu detaya dikkat etmek gerekir.

Okaliptus Ağacı Yaprak Döker mi?

Okaliptus ağacı yaprak dökmez.

Okaliptus Bakımı Nasıl Yapılır?

Bakım yaparken mutlaka dikkat etmeniz gereken topraktır. Toprağın daima nemli kalmasına öen gösterin. Aynı zamanda dört günde bir de su vermeyi ihmal etmeyin. Toprağın kalitesini daima kontrol edin eğer gübre gerekiyorsa gübre de ilave edebilirsiniz. İlkbahar aylarında ve yaz aylarında hava sürekli sıcak olacağından dolayı bu mevsimde terlemeyi önlemek için bol su verilebilir.

Okaliptus Ağacı Faydaları Nelerdir?

1) Solunum Yolu Hastalıklarına İyi Gelir

Özellikle bu ağacın yaprakları üst solunum yolu hastalıkları gibi rahatsızlıklarına oldukça iyi gelmektedir.

2) Mantarlaşmayı Önler

Vücut mantarı gibi cilt hastalıkları için yine bu ağaç kullanılmaktadır.

Okaliptus Ağacı Hastalıkları Neler?

Böyle bir durum bulunmamaktadır.

Okaliptus Ağacı Ne İşe Yarar ve Nerelerde Kullanılır? Okaliptus Ağacı Kullanım Alanları

Birçok hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır. Özellikle balgam söktürücü özelliği sayesinde ilaç sanayinde de kullanılmaktadır.