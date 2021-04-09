Nonwoven Kumaş Nedir, Nasıldır Ve Terletir Mi? Nonwoven Kumaş Özellikleri Ve Kullanım Alanları

Nonwoven kumaş, özel kullanım için imal edilen antibakteriyel özelliklere sahip bir kumaş cinsidir.

Nonwoven Kumaş Nedir?

Nonwoven kumaş dokusuz kumaş adıyla da bilinir. Farklı uzunluktaki elyafların dokuma veya örme olmadan; mekanik, kimyasal ve ısı yoluyla bir araya getirilmesiyle üretilir. Klasik kumaşlara göre dayanımı zayıf olsa da uygun maliyet ücretleri sebebiyle tekstil alanında sıklıkla kullanılır.

Nonwoven Kumaş Nasıldır?

Nonwoven kumaş; liflerin tülbent veya katman haline getirilmesi aşamasından sonra bir arada kalmalarını sağlayıcı kimyasal, ısı ve mekanik yöntem uygulamasıyla elde edilir. Çoğunlukla keçelenme veya yapıştırılma yöntemleriyle elde edilir. Çoğu dokusuz kumaş tek kullanımlık ürünlerde kullanılır.

Nonwoven Kumaş Terletir mi?

Nonwoven kumaşlar nefes aldıkları için terletmezler. Doğal ve ince bir kumaş olduğu için vücudun hava almasını sağlayarak terlemenin önüne geçer.

​​​​​​​Nonwoven Kumaş Özellikleri?

Nonwoven yani dokusuz kumaş; nefes alan, tiftiksiz, ısıya dayanıklı, hafif, yumuşak, sert, stabil, yırtılmaya dayanıklı, su itici, dökümlü ve emici yapıdadır. Çok dayanıklı olmayan dokusuz kumaşlar farklı ağırlıklarda üretilebilir. Kalıplanmış şekillerde üretilen dokusuz kumaşlar yıpranmaz ve kolay tüylenir. Geri gönüştürülmüş liflerden üretildiği için çözünür hale getirilebilir. Islandığında zayıflayan dokusuz kumaşlar, ısıyla yumuşatılabilir Sert ve stabil yapıda olduğu için şeklini uzun süre korur ve belirli bir seviyeye kadar kumaşta buruşukluk oluşmasının önüne geçer. Antibakteriyel özellikleri sebebiyle doğal ürünlerden sayılır ve kumaşta alerjik ya da mikrobik madde oluşumunun önüne geçer.

Nonwoven Kumaş Kullanım Alanları?

Dokusuz kumaş yüksek makine verimi, yüksek işçi hızı ve düşük maliyetle üretildiği için çok geniş bir kullanım alanına sahiptir. Dokusuz kumaş özellikle; tekstil, geotekstil, medikal, hijyen, mobilya ve ayakkabı alanlarında kullanılır. Dokusuz kumaş, tekstil ürünlerinde iç güçlendirici veya arayüz olarak kullanılır.Dokusuz kumaş; tarım sektörü, otomotiv sanayisi, tıp - uzay ve savunma sanayi gibi pek çok farklı alanda da kullanımı olan bir üründür. Üretim maliyetinin çok düşük olması, kısa sürede ve az işçi gerektirerek üretilmesi dokusuz kumaşın akla gelen her alanda kullanılmasının önünü açmıştır.

Dokusuz kumaş kompozit olarak dalış kıyafetleri, kum çantaları, kurşun geçirmez yelek gibi sıcağa ve soğuğa dayanıklı kıyafet yapımında kullanılır. Endüstriyel kumaş halinde halı tabanı, oto döşeme kumaşı ve yelken kumaşı gibi tekstil alanında; geotekstil olarak da sera örtüsü ve drenaj yapımında kullanılır. Bant, yapay damar ve diyaliz gibi tıbbi tekstil alanında da kullanıma sahiptir. Ayrıca balık, kamuflaj ve koruyucu ağlar gibi endüstriyel koruma amaçlı ağ yapımında da kullanılır.

Nonwoven Kumaş Esnek midir?

Dokusuz kumaş, verildiği şekli koruyan oldukça sert bir yapıya sahiptir. Bu nedenle esnek kumaşlar arasında yer almaz.

Nonwoven Kumaş Yıkanınca Çeker mi?

Dokusuz kumaşlar, sert ve stabil yapıda kumaşlardandır ve verildiği şekli uzun süre korumasıyla bilinir. Ancak yüksek sıcaklıkta ve ıslanınca formunu bozabilir. Dokusuz kumaşın yüksek sıcaklıkta çözünmesi mümkündür. Ayrıca dokusuz kumaş ıslandığı zaman daha zayıf hale gelebilir.

Nonwoven Kumaş Sıcak Tutar mı?

Dokusuz kumaş, ince ve dayanımı düşük bir kumaş türüdür. Bu nedenle çoğu tekstil ürününde ara yüz oluşturmak veya iç güçlendirici görev yapmak amacıyla kullanılır. Bu nedenle tek başına sıcak tutma özelliği bulunmaz.