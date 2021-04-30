Kasımpatı Çiçeği Nedir Ve Bakımı Nasıldır? Kasımpatı Çiçeği Anlamı, Özellikleri, Faydaları Ve Yetiştiriciliği

Saksı veya bahçede kasımpatı çiçeği oldukça kolay bir şekilde yetiştirilmektedir. Genellikle ekim ya da kasım aylarında çiçek açmakta olduğundan bu adı aldığını söylemek önemlidir. Bir diğer adı Krizantem şeklindedir. Eşsiz rengiyle birlikte pek çok ayrıcalığıyla sevilen çiçek çeşitleri içinde bulunmaktadır.

Kasımpatı Çiçeği Nedir?

Kasımpatı; papatyagiller ailesinden bir çiçektir. Birbirinden farklı ve güzel renklere sahip olan Kasımpatı çiçekleri, katlı görünüşe ve taç yapraklara sahip bitkidir. Kasımpatı; sonbahar aylarına renk katan nadir çiçeklerin başında gelmektedir. Kasımpatı şeklinde isimlendirilmesinin sebebi; renkli çiçeklerin solduğu veya öldüğü kasımda aniden açması şeklinde görülür. Kasımpatı; cenaze çiçeği şeklinde ifade edilir. Kasımda nedensiz çıkan Kasımpatı çiçekleri, iyimserliği çağrıştırır. Kasımpatı çiçekleri yıl içerisinde 50-150 santimetre boya ulaşan tek senelik otsu bitki olup; beyaz, bordo, sarı, pembe, kırmızı gibi değişik renkler ile çiçek açar.

Kasımpatı Çiçeği Bakımı Nasıldır?

Kasımpatı çiçekleri; güneşli ya da yarı gölge mekanlarda tutulduğunda Kasımpatı daha iyi gelişir. Ufak budamalar isteyen kasımpatıların, kuruyan çiçeklerinin kesilmesi gerekir. Budamanın bir başka nedeni rüzgardır. Sonbaharda esen şiddetli rüzgarların bitkiyi tahrip etmemesin diyedir. Fakat yaz mevsiminde gelişmelerinde bir sıkıntı olmaz. Budama için tavsiye edilen vakit mayıs ayıdır. Sıkça su isteyen bir bitki türüdür. Tohum ekimi ocak ayından marta kadar devam eder. Saksıya dikilmesi adına çiçekli dönemi beklemek tavsiye edilir. Çiçeklenme dönemi yaz mevsiminde gerçekleşir.

Kasımpatı Çiçeği Nasıl Ekilir?

Kasımpatı çiçekleri, ılık ortamları sever. Bununla beraber dolaylı yoldan güneş ışığı alan yerleri sever. Kasımpatı çiçekleri evde yetiştirilmek istendiğinde, kökten ayırma veya tohum ekme metoduyla çoğaltmak gerekir. Kış ayları sonunda, bahar ayları başında tohumları ekmek, en uygun zamandır. Kasımpatı çiçeğinin tohumlandırılması adına torf üzerine tohum atıp, sonrasında 1 santimetre torfla kapatarak ekimi yapılabilir. Ekildikten sonra su vermek önemlidir.

Kasımpatı çiçeğinin tohumları ekildikten sonra yaklaşık olarak 20 gün içinde çimlenir. Çiçeğin çimlendirilme işleminin hızlandırılması adına toprağın üzeri streç ile kaplanarak, üstüne birkaç tane delik açılmalıdır. Çimlenme adına en uygun ortamı sağlayan streç ile kasımpatı çiçekleri daha hızlı gelişir.

Kasımpatı Çiçeği Nasıl Çoğaltılır?

Kasımpatı çiçeğini; çoğaltmak için tohum kullanılabilir. Nemli çimlendirme torf üzerine kasımpatı tohumları ekilerek, yaklaşık 1 santimetre kalınlıkta elenen torf, serpilerek tohumların üstü kapatılır. Ekilmiş toprağın nemini kaybetmesi için üstü streç filmle kaplanır. Bu şekilde 2 ile 3 hafta arasında çimlenme görülür. Filizler görüldükten sonra daha geniş saksılara alınıp ekilebilir.

Kasımpatı Çiçeği Nasıl Sulanır?

Kasımpatı çiçeği; yaz mevsimlerinde çok sulanmaya gereksinim duyarken, kış mevsiminde aşırı bir şekilde sulanmayı sevmezler. Çiçek sulanırken, su toprağın tamamına ulaştırılmalı ve sürekli şekilde aynı gün ve aynı oranda yapılması gerekmektedir. Bilhassa kış mevsiminde yapılan sulamalarda, suyun oda sıcaklığına dikkat etmek gerekir. Çiçeğin çiçekleri tam açılırsa, hafta üç defa sulamak gerekir. Yaşanan iklime göre de toprağın nemliliği kontrol edilerek sulama yapılmalıdır.

Evde Kasımpatı Çiçeği Yetiştiriciliği Yapılabilir mi?

Kasımpatı evde yetiştirilebilir. Çiçek saksı içerisinde her ay yetiştirilebilir. Bu yüzden arzu edildiği zaman tohumlar ekilebilir. Kasımpatı çiçeklerinin tohumu kaliteli olmalıdır. Alınan tohumlar, peçe üstünde havalandırılmalıdır. 25 ile 30 santimetre çapındaki saksılarda mineralleri, bitkinin toprağını yarıya dek dökmek gerekir. Daha sonra kasımpatı tohumlarını toprağın üstüne birbirinden ayrı olacak biçimde yerleştirilmelidir.

Tohumları üstüne gevşek biçimde bitki toprağını dökerek, spreyle ilk sulaması yapılmalıdır. 1 gece beklenerek, tohum çimlenmeye başlayacaktır. Saksının yarı gölgeli bir yerde kalmasına özen gösterilmeli ve tohumların filizlenmesi adına zamana bırakılmalıdır.

Kasımpatı Çiçeği Anlamı

Kasımpatı çiçeği; Yunan dilinde altın çiçek olarak tanımlanmaktadır. Sarı kasımpatı çiçekleri; masumiyeti ve sevgiyi, beyaz kasımpatı çiçekleri; bolluğu, parayı, pembe kasımpatı çiçekleri ise şefkati, mor kasımpatılar ise; asaleti simgeler.

Kasımpatı Çiçeği Latincesi

Kasımpatı çiçeğinin Latincesi; chrysanthemum'dir.

Kasımpatı Çiçeği Özellikleri

Kasımpatı çiçekleri; yaklaşık olarak 50 ile 150 santimetre yüksekliğindedir. Kasımpatının farklı renkleri olur. Bazı yerlerde ölümü sembolize eden bu çiçek, ülkemizde mutluluğun temsilcisidir.

Kasımpatı Çiçeği Faydaları

Kasımpatı çiçeği faydalarından; baş dönmesine olumlu etkisi bulunduğu belirtilir. İdrar söktüren özelliği bulunur. Terlemeyle vücutta yer alan zehirli bileşenleri dışarı atmaktadır. Böbrek ve karaciğer işlevlerini düzenler. Bulanık görme, göz sulanması gibi göz hastalıklarına iyi gelir.