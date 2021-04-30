Kar Çiçeği Nedir Ve Bakımı Nasıldır? Kar Çiçeği Anlamı, Özellikleri, Faydaları Ve Yetiştiriciliği

Kar çiçeği, bodur ve sarı yapraklı bir bitki türüdür. Çok yıllık bitki olan kar çiçeğinin ana vatanı olarak Batı Asya ve Güneydoğu Avrupa olarak biliniyor. Doğada kendiliğinden yetişen kar çiçeği bitkisinin ayrıca yetiştiriciliği yapılabiliyor.

Kar Çiçeği Nedir?

Kar çiçeği, kimi ülkelerde nesli tükenmeye yakın olan, düğün çiçeğigiller familyasına ait çok yıllık bitki türüdür. 16. yıldan sonra yetiştiriciliği yapılmaya başlanan kar çiçeği bitkisi, Türkiye'de kısmen doğal ortamlarda yetişebilmektedir. Asıl yetiştiği yerler ise Avrupa'nın güneydoğu kısmı ile Batı Asya kısımlarıdır.

Kar Çiçeği Bakımı Nasıl Yapılır?

Kar çiçeği aşırı sıcak ve soğuk alanlardan uzak tutulması gereken bitkilerin başında gelir. Bu çiçeğin bakımında bazı püf noktalara dikkat edilmesi gerekir.

l Kar çiçeği hava akımının olabileceği yerlerden uzak tutulmalıdır. Bulunduğu ortam sakin olmalıdır.

l Kar çiçeğinin doğrudan güneş ışığı almamasına dikkat edilmelidir. Bunun yerine dolaylı şekilde güneş ışığı alan yerlerde yetişmesi daha kolay gerçekleşir.

l Kar çiçeği, aşırı sıcak veya soğuk havalara maruz kalırsa, kök kısmından zarar görebilir.

l Yaz ayları haricinde çok fazla su ihtiyacı olmaz. Yaz mevsiminde ortalama haftada 1 kez su verilebilir.

Kar Çiçeği Nasıl Ekilir?

Kar çiçeğinin ekim işlemi soğanlarının ekim işlemiyle gerçekleşir. Toprak derinliğinin ortalama 10-15 santim olmasına ve diğer kar çiçekleri soğanlarıyla en az 10 santim ara olmasına dikkat edilmelidir.

Kar Çiçeği Nasıl Çoğaltılır?

Kar çiçeği bitkisinin çoğaltılması için ilkbahar mevsimi beklenebilir. İlkbahar mevsiminde toprak altında çoğalan soğanları sökülüp farklı alanlara ekim işlemi yapılabilir. Bu şekilde çoğaltma mümkün olabilir.

Kar Çiçeği Nasıl Sulanır?

Kar çiçeğinin sulanmaya ihtiyacı çok değildir. Özellikle kış aylarına çok az sulanmalıdır. Yaz ve diğer mevsimlerde ise haftada 1 kez sulanabilir. Kar çiçeği sulaması için toprağı kontrol edilebilir. Tüm mevsimlerde kar çiçeğinin toprağının kuruduğu zaman sulama yapılabilir.

Kar Çiçeği Yetiştiriciliği Yapılabilir mi?

Kar çiçeği doğada kendiliğinden yetişen bitkiler arasında yer alır. Ancak bunun yanında kar çiçeğinin birçok yerde yetiştiriciliği yapılabilir. Yetiştiricilik için çiçeğin istediği ortamın sağlanması gerektiği unutulmamalıdır.

Kar Çiçeği Anlamı

Kar çiçeği kültürler arasında farklı şekillerde anlamlandırılır. Kar ortamında yetişmesinden dolayı fedakarlık ve sabır anlamlarına geldiği ifade edilir. Bazı kültürlerde kar çiçeği, saflık, temiz olmak manalarına gelir.

Kar Çiçeği Özellikleri

l Kar çiçeği ocak ile mart ayları arasında çiçek açan bitki türlerinden biridir.

l Suya az ihtiyaç duyar. Fakat bu hiç sulanmaması gerektiği anlamına gelmez. Kar çiçeğinin toprağı kuruduğu anda sulamasının yapılması gerekir.

l - 20 dereceye kadar dayanıklı olabilen kar çiçeği, bu anlamda güçlü oluşuyla ön plana çıkan bitki türüdür.

l Islak, nemli ve soğuk toprakları seven bitki türüdür.

l Kar çiçeğinin bakımı iyi yapılırsa, çiçeklerini üç aya kadar koruyabilme özelliğine sahiptir.

l Kar çiçeği, nazik ve naif bitki türüdür. Bu nedenle mümkün olduğunca çiçeğe dokunmamaya dikkat edilmelidir. Aksi halde sorunlar yaşayabilir.

l Kar çiçeği özellikle bol mineralli toprakları seven bitki türüdür. Bunun yanında nemli ve mineralli humus topraklarda kolay şekilde yetişebilme özellikleri bulunur.

Kar Çiçeği Faydaları

Kar çiçeğinin insan sağlığından doğayı korumaya kadar çok sayıda faydası bulunuyor.

l Otsu olan kısmının kalp kuvvetlendirici etkisi olduğu ifade edilir.

l Kar çiçeği kurutularak çay formuna getirilip içilirse, mideye iyi gelebilecek özelliklere sahiptir.

l Adet söktürücü etkisi olduğu söylenebilir.

l Eski dönemlerde iltihaplanmaların ve yara kısımlarının iyileşmesinde kullanılmıştır.

l Bazı bölümlerinin kas uyarıcı etkileri olduğu ifade edilmiştir. Bu özelliği sayesinde özellikle son dönemlerde çocuk felci için çalışmalarda tercih edildiği ifade edilir.

l Bulunduğu ortamın havasını temizler. Diğer bitkiler için faydaları olduğu söylenebilir.

l Hijyen bitkisi olarak anılır.

l Kar bitkisi bitki çayı formunda tüketildiğinde kas sağlığından beyin gelişimine kadar çok sayıda faydasının olduğu söylenebilir.

Kar Çiçeği Hikayesi

Kar çiçeğinin farklı kültürlerde birçok hikayesi bulunur. Her hikayenin taşıdığı anlam farklı olabildiğinden kesin olarak şu hikayesi doğrudur veya yanlıştır demek doğru olmayacaktır.

Yüzyıllar önce bir mecnun sevdiğine kavuşamayarak dağlara bayıra çıkmış. Zaman geçmiş ve kış gelmiş. Karın yağışını gören mecnun mağaraya çekilmiş saatler sonra dışarı çıkmış. Bakmış karın altında bir şeyler kıpırdıyormuş.

Hemen oraya gitmiş ve karı elleriyle temizlemiş bir de bakmış karşısında kardan kurtulmak isteyen oraya buraya kıpırdayan bitki. Hemen oracıkta sevdiğini unutarak, bu muhteşem bitkiye aşık olmuş. Zaman geçmiş mecnunla kar bitkisi evlenmişler. Çocukları olmuş onun ismini ise kardelen koymuşlar.