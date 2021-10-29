Kaburga ağrısı neden olur? Kamurga ve göğüs kemiği neden ağrır, kaç günde geçer?

Göğüs duvarındaki kaburga ağrısı ya da kaburgadan geliyormuş gibi hissettiren ağrı, travmatik yaralanma, kas gerilmesi, eklem iltihabı veya kronik ağrıdan kaynaklanabilir ve şiddeti değişir.

Kaburga Ağrısı Neden Olur?

Kaburga ağrısının çeşitli nedenleri vardır. Genel olarak kaburga ağrısı derin bir nefes almanızı, vücudunuzu döndürmenizi veya göğsünüze baskı yapmanızı zorlaştırır. Bir dizi koşul ağrıya neden olabilir, çekilmiş bir kas, çürük veya kırık kaburga ve hatta asit reflü içerir. Kırık kaburgalar oldukça yaygındır ve iyileşmesi altı haftadan altı aya kadar sürebilir. Bazen göğüs kafesindeki ağrı, kalp krizi ve hatta kanser gibi daha ciddi bir şeyin işareti olabilir.

Kaburga ve Göğüs Kemiği Neden Ağrır?

Kaburga ağrısı veya göğüs duvarında kaburgadan geliyormuş gibi hissedilen ağrının çeşitli nedenleri vardır. Göğüs duvarındaki herhangi bir travmayı takiben oluşan kaburga ağrısı en çok ilgili olanıdır ve muhtemelen kaburga kırığı, köprücük kemiği veya göğüs kemiği kırığı veya akciğerlerde veya göğüsteki diğer organlarda iç yaralanmadan kaynaklanır. Kaburga ya da göğüs ağrısı yaşıyorsanız riske girmemelisiniz. Bazen bu ağrı kalp krizinden kaynaklanabilir. Kaburga ağrınızın nedeni bir kalp rahatsızlığı değilse, bunun nedeni;

Çekilmiş kas,

Kırık veya çürük kaburga,

İç yaralanma,

Spor yaralanması, kaza veya düşme,

Adale spazmı,

İltihaplı kıkırdak,

Asit reflü, gastroözofageal reflü hastalığı (GERD) veya diğer özofagus koşulları,

Anksiyete veya diğer koşullar olabilir.

Travmatik yaralanmayı takiben kaburga ağrısı, özellikle ağrı şiddetliyse veya derin bir nefes alma yeteneğinizi etkiliyorsa, acil tıbbi değerlendirmeye yol açmalıdır. Kas gerginliğine veya eklem iltihabına bağlı kaburga ağrısı semptomları evde dinlenerek ve reçetesiz satılan ağrı kesici ilaçlarla tedavi edilebilir.

Kaburga ağrılarının diğer nedenleri;

Fibromiyalji: Fibromiyalji, uyku bozukluğu ve depresyonun yanı sıra birden fazla hassas nokta ile kendini gösteren kronik bir ağrı sendromudur. Göğüs ağrısı fibromiyaljide yaygındır ve kaburga ağrısı gibi hissedilebilir.

Otoimmün bozukluklar: Romatoid artrit, psoriatik artrit ve ankilozan spondilit gibi bazı otoimmün bozukluklar göğüste ağrı ile kendini gösterir. Bu genellikle kaburga kemiği ile kaburga kıkırdağı arasındaki kavşakta ağrıdır ve kaburga ağrısı gibi hissedilebilir.

Diğer sistemik hastalıklar: Akciğer kanseri, meme kanseri veya orak hücre hastalığı gibi daha az yaygın olan ve göğüste kaburga ağrısına benzer bir ağrı ile kendini gösteren bazı hastalıklar.

Akut kostokondrit: Her kaburgayı göğüs kemiğine bağlayan esnek kıkırdağın iltihaplanmasıdır. Kostokondrit, aşırı öksürükten veya halterde olduğu gibi vücudun üst kısmını zorlamaktan kaynaklanır.

Atipik göğüs ağrısı: Göğüs ağrısının kalp veya akciğer hastalığı ile ilişkili olma ihtimalinin olmadığı durumu tanımlar. Ağrıyan göğüs duvarı kasları veya stres ve kaygı gibi psikolojik faktörler gibi göğüs ağrısını açıklayabilecek birçok başka olası neden vardır.

Kronik kostokondrit: Bir kaburgayı göğüs kemiğine bağlayan kıkırdağın iltihaplanmasıdır. Kostokondritin neden olduğu ağrı, kalp krizi veya diğer kalp rahatsızlıklarını taklit edebilir.

Bakteriyel pnömoni: Genellikle Streptococcus pneumoniae olmak üzere birkaç farklı bakteriden birinin neden olduğu akciğer enfeksiyonudur. Pnömoni genellikle hastanelerde veya bakım evlerinde görülür.

Kaburga Ağrıları Kaç Günde Geçer?

Kaburga ağrılarının kaç günde geçeceği konulan teşhise göre değişmektedir. Ağrı düzeyinize ve kalp dışı kaburga ağrınıza neden olan altta yatan yaralanma veya duruma göre sizin için en iyi sonucu veren bir tedavi planı yapılmalıdır.