Jawline Nedir, Jawline Dolgusu Geçici Mi?

Sosyal medyada düzgün yüz hatlarını yansıtan filtreler gündemde yer alırken, günlük hayatta da bu estetik görünümü geçerli kılmak isteyenler jawline dolgusuna başvuruyorlar. Bu dönemde fark edilen ve insanların sıklıkla talep ettiği bir uygulama olan çene dolgusu uygulamaları da tüm dünyada artış göstermektedir. Peki jawline nedir? İşte jawline dolgusu hakkında detaylı bilgiler…

Jawline Nedir?

İnsanlar günümüzde iyileşme döneminin kısa olması, hastane yatışı ve ameliyathane koşulları gereksinimleri olmaması nedeniyle dolgu işlemlerine daha sık rağbet göstermektedirler. Çene dolgusu yerine daha çok jawline dolgu olarak bilinen bu uygulama belirgin yüz hatlarına sahip olmayı ve alt yüz çekici görünümünü oluşturmayı amaçlamaktadır. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr Osman Tan, jawline dolgusu ile ilgili merak edilenleri anlattı.

Jawline Dolgusu Nasıl Yapılır?

Jawline dolgusu kişinin çene yapısına uygun şekilde kişiye özel planlama ile gerçekleştirilmektedir. Çene analizi yapıldıktan sonra ihtiyaç olduğu düşünülen bölgeler belirlenir ve işlem öncesi çizimler yapılır. Çizim sonrası lokal anestezi kremler sürülür ve ciltte uyuşma gerçekleşmesi için yeterli süre boyunca beklenir. Cilt üzeri antiseptik solüsyonlar yardımıyla temizlenir ve sonrasında FDA onaylı dolgu maddelerinin belirlenen bölgelere enjekte edilmesiyle istenen çene hattı keskinliği oluşturulur.

Jawline Dolgusu Geçici Mi?

Jawline dolgusu için kullanılan malzeme etki süresini belirleyen en önemli unsurdur. FDA onaylı, derin bölge lokasyonu için uygun hacimde olan dolgu malzemelerinin kullanılması halinde ortalama etki süresi 12-18 ay sürmektedir. Dudak dolgusu gibi hareketli bölgelere yapılan dolgu uygulamalarının aksine jawline dolgu kemik ve kemik zarının üzerine uygulanmaktadır. Damarsal ağdan fakir olması nedeniyle kemik zarı üzerine yapılan uygulamalarda dolgu erimesi de daha geç olmakta ve kalıcılık süresi bununla korele olarak artmaktadır.