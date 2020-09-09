Işıltılı bir cilt için izlemeniz gereken cilt bakımı adımları

Kendinize cilt bakım rutini oluşturun

Dermatologlar, cildinizin pul pul dökülmesinin, ölü deri hücrelerinden arınma anlamına da gelebileceğini hatırlatıyor. Normal şartlarda epidermis, ölü hücrelerin üzerinde bir koruma kalkanı oluşturur. Ancak söz konusu hücreler cilt yüzeyinde çok fazla biriktiğinde, gözenekleri tıkamasına ya da cildin parlaklığını kaybetmesine neden olabilir. Bu durum da cildinizin bariyer işlevini kaybetmesine sebep olacağından, size uygun olan rutini sağlamanız oldukça önemlidir.

Peki bu dengeyi sağlamak için hangi sıklıkta cilt bakımı yapmalıyız?

Normal veya karma bir cilde sahipseniz haftada iki, hatta üç kez maske veya peeling yapabilirsiniz. Daha kuru veya hassas bir cilde sahip olanların ise yalnızca haftada bir cilt bakımı uygulamaları yeterli olacaktır.

Cildiniz için en doğru ürünü seçin

Cildi temizlemek veya maske yapmak cilt bakımının en kolay yollarından biri olabilir. Peki hangi maske nasıl etki gösterir? Ya da etkili serumlar kullanılırken nelere dikkat edilmeli? Yüz yıkama işlemi cilt temizliğinde nasıl bir rol oynar? Cilt bakımının çok farklı çeşitlerde yapıldığını göz önünde bulunduracak olursak, farkında olmadan aşırıya kaçmadığınızdan emin olmanız gerekir.

Örneğin, yağlı ciltleri, tıkanmış gözenekleri veya akneyi hedefleyen maskeler genellikle tercih edilen bakım ürünleri olarak düşünülebilir. Bunun aksine, glikolik ve laktik asit serumlarının içeriğinde zararlı kimyasallar olabileceğinden ölçülü olarak kullanılmayı ihmal etmeyin.

Kimyasal içerikli ürünleri sıklıkla kullanmaktan kaçının

Çoğu yüz yıkama jeli, salisilik asit veya mikro partiküller gibi kimyasal maddeler içerir. Bu sebeple dermatologlar, “Bazıları bu ürünleri günlük kullanımda (hatta günde iki kez) tolere etse de büyük bir çoğunluğun haftada sadece birkaç kez kullanması ve geri kalan zamanlarda daha hafif içerikli bir temizleyici tercih etmesi gerekir” diyor.

Cilt bakımına ara vermeniz gereken durumlar



Bazı ciltlerde sıklıkla peeling yapılmasına rağmen olumsuz belirtiler görülmeyeceği gibi bazılarında tam tersi bir durumun yaşanması mümkün olabilir. Dermatologlar, her yönteminin herkes için uygun olmadığını, belirli cilt sorunları olan hassas ciltlerin, peeling uygulandığında yan etkilerinin olabileceğini vurguluyor. Bu nedenle bakıma girmeden önce cilt tipinizi bilmeniz ve sahip olabileceğiniz hassasiyetlerin farkında olmanız son derece önemli.

Cildinizi dinlendirin

Diğer önemli bir nokta ise cildi dinlendirmektir. Uyguladığınız bakım ürünlerinin olumsuz bir etkisi olmasa bile cildinizin temel çizgisine geri dönmesi için bir süre sonra ara vermeniz gerekir. Aşırı işleme maruz kalmak, cildin doğal yağlarını soyarak çatlaklara, tahrişe ve kızarıklığa neden olabilir.